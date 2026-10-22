Patricia Bullrich advirtió límites en la marcha de la economía

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La titular de la bancada oficialista en la Cámara alta admitió demoras en la reactivación productiva fuera del esquema de grandes inversiones y demandó acuerdos urgentes con mandatarios provinciales y sectores peronistas dialoguistas.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, manifestó su disposición para disputar la presidencia de la Nación a futuro y admitió que la administración federal permanece distante de las expectativas socioeconómicas de la población. Durante una entrevista emitida por la señal televisiva TN, la legisladora situó al presidente Javier Milei con prioridad para encabezar la propuesta electoral en los comicios de 2027, aunque evitó declinar sus aspiraciones individuales al sostener: “Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”.

La exministra de Seguridad remarcó que mantiene abiertas sus opciones políticas de cara a futuros turnos institucionales. Al evaluar el escenario preelectoral cuando resta cerca de un año para el próximo proceso presidencial, la representante de la Cámara alta enfatizó: “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, para luego ratificar de manera tajante: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.

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Patricia Bullrich demanda acuerdos políticos y celeridad económica

La senadora Patricia Bullrich expuso reparos respecto del ritmo de recuperación económica nacional y afirmó de forma taxativa: “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”. La jefa de la bancada libertaria puntualizó que si bien determinadas áreas productivas dinamizaron su actividad a partir de las herramientas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, diversos sectores de la producción local continúan registrando dificultades operativas para alcanzar su reactivación.

Frente a este cuadro, Bullrich confirmó que eleva iniciativas en materia de producción directamente al despacho presidencial, aunque delimitó su función institucional al declarar: “Yo planteo las cosas y me escuchan, pero yo no soy parte del equipo económico”. En el plano de la gobernabilidad parlamentaria y territorial, la senadora reclamó estructurar entendimientos de forma urgente entre el oficialismo central, los gobernadores provinciales aliados y fracciones del peronismo no kirchnerista, argumentando que “la unanimidad en un Gobierno te aísla”. (Agencia OPI Santa Cruz)