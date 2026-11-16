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El titular del Palacio de Hacienda reconoció que la caída del empleo asalariado convive con la suba del trabajo informal y admitió que la recaudación actual impide recomponer las jubilaciones y el bono compensatorio.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, admitió públicamente que no se cumplió su pronóstico oficial sobre el inicio de los mejores meses de las últimas décadas para la actividad económica argentina. Según las declaraciones recientes del titular del Palacio de Hacienda, el retraso en la reactivación respondió a la prolongación de un shock externo por una guerra que duplicó el precio del petróleo, la suba de las tasas internacionales y el temor financiero a un eventual regreso del kirchnerismo.

Para sostener la defensa del programa económico oficial, Caputo afirmó que desde diciembre de 2023 el empleo total creció en 465 mil puestos de trabajo, aunque reconoció de manera expresa que el empleo asalariado registrado cayó y que la expansión laboral estuvo impulsada por el segmento informal. En esa misma línea argumental, el funcionario aseguró que los ingresos de los trabajadores no asalariados aumentaron un 53% y sostuvo que 12 millones de personas salieron de la pobreza, sin aportar los informes estadísticos oficiales que respalden esas mediciones ni precisar el período exacto de corte de ambos indicadores.

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En materia previsional y fiscal, el jefe de la cartera económica reconoció que con el nivel vigente de recaudación tributaria el Gobierno nacional no cuenta con margen para mejorar los haberes de los jubilados ni incrementar el bono compensatorio. El ministro sostuvo que el 86% del presupuesto se destina actualmente a jubilaciones, pensiones, asistencia social y sueldos, y afirmó que las jubilaciones recuperaron un 14,5% durante su gestión tras haber sufrido una caída del 37% en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa.

El Ministerio de Economía proyecta US$ 45.000 millones

De cara al próximo ejercicio fiscal, el ministro de Economía Luis Caputo proyectó que la Argentina ingresará en 2027 con un superávit comercial de US$ 30.000 millones y con el ingreso de US$ 15.000 millones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El titular del Ministerio de Economía aseguró que el programa financiero se encuentra cerrado y descartó una devaluación, afirmando que el tipo de cambio opera en equilibrio según la cotización que fija el mercado.

Consultado sobre la actividad interna, Caputo indicó que las mediciones oficiales muestran una leve recuperación en agosto y un repunte más marcado en septiembre, tendencia que espera sostener hacia el cierre del año. Sin embargo, el funcionario atribuyó la debilidad del consumo masivo a un cambio en los hábitos de compra frente a la desaceleración inflacionaria, señalando que la población dejó de adquirir bienes de manera anticipada como ocurría en períodos de mayor pérdida del poder adquisitivo.

Frente a las objeciones del economista Ricardo Arriazu sobre la absorción de liquidez y su impacto en el financiamiento productivo, Luis Caputo explicó que el Tesoro renueva colocaciones en pesos cada dos semanas y responsabilizó al sistema financiero por la falta de préstamos. Según el ministro del Palacio de Hacienda, las entidades bancarias disponen de liquidez para prestar al sector privado si deciden no renovar los títulos públicos, por lo que atribuyó la escasez de crédito a una decisión comercial de los propios bancos.

En el tramo final de su exposición, Caputo confirmó que las reservas de oro fueron depositadas en Basilea, rechazó las críticas sobre el manejo de esos activos y cuestionó los costos del sector de la construcción al advertir que existen empresarios que pretenden edificar a US$ 800 el metro cuadrado pagando salarios de US$ 300 a los trabajadores. El funcionario ratificó además la sintonía política con el presidente Javier Milei y reiteró el reclamo a las provincias y los municipios para que reduzcan impuestos locales con el objetivo de mejorar la competitividad económica. (Agencia OPI Santa Cruz)