- Publicidad -

(Por: Álvaro de Lamadrid para OPI Santa Cruz) – A esta altura de la historia argentina, pretender sorprendernos con las maniobras del kirchnerismo sería subestimar nuestra propia memoria. Durante años hemos advertido, denunciado y explicado con precisión quirúrgica cada uno de sus movimientos. Les conocemos las mañas, las emboscadas discursivas, las trampas judiciales y esos sofismas reciclados que vuelven a poner en escena cada vez que la justicia los acorrala. Hoy asistimos a una nueva función de un libreto que ya habíamos anticipado mucho antes de que saliera a la luz.

¿Ahora resulta que Cristina Kirchner no sabía nada y que todo era responsabilidad exclusiva de Néstor? Esta nueva falacia, que hoy camina y se multiplica desde distintas trincheras mediáticas y políticas, no es una casualidad ni un arrebato de sinceridad tardía. No se confundan: la puesta en escena de la victimización ante la ONU y los silencios o guiños desde las esferas oficiales persiguen un único y claro destino. Se trata de allanar el camino hacia la amnistía que viene tejiendo Miguel Ángel Pichetto como puente de gobernabilidad e impunidad para el poder que viene. El plan ya está redactado sobre la mesa del próximo Presidente.

Sin embargo, el relato de la supuesta inocencia se cae a pedazos frente a los hechos más elementales. Cristina Kirchner no puede siquiera alegar buena fe o desconocimiento. Tras la muerte de su esposo y socio político, lejos de detener la maquinaria, continuó ejecutando exactamente los mismos negocios delictivos que habían armado juntos.

- Publicidad -

Mantuvo intacta la estructura, operó con las mismas personas, como quedó demostrado en sus estrechos vínculos con Lázaro Báez y José López y siguió recibiendo los retornos millonarios a través de sus propios hoteles. Si el delito hubiera cesado con la muerte de Néstor, su obligación moral y legal habría sido denunciar la matriz de corrupción y devolver lo robado. En lugar de eso, validó el sistema, usufructuó el botín y profundizó el mecanismo del saqueo.

Como siempre, todo esto lo adelantamos nosotros antes que nadie. Explicamos antes de que Cristina lo haga, en una entrevista en TV, en el programa de Alfredo Leuco, “que la ex Presidente era tan cínica que iba a culpar a Néstor para intentar salvarse“. Y esa comenzó a ser su estrategia central cuando se sintió acorralada sin poder evitar las condenas: culpar al muerto para intentar salvarse ella”. Por eso estrenó y ensayó ese libreto que adelantamos en los tribunales, cuando buscó despegarse de las “maniobras de Néstor con Clarín“, dejando en claro hasta donde está dispuesta a llegar para proteger su libertad y su patrimonio. Que no intenten vendernos ahora el cuento de la mujer ajena a los negocios de su marido; esa mentira solo busca pavimentar la salida política que negocia Pichetto.

Hoy, esa misma tesis cínica de “ella no robó, fue él” la disfrazan de reclamo internacional en la ONU y la fogonean desde distintos sectores del poder para justificar la futura amnistía. Es exactamente el mismo pacto de encubrimiento e impunidad que venimos denunciando en los tribunales y que detallamos con nombre y apellido en mi libro “Quédate tranquila (lo tenemos a Lijo)”. El pacto de impunidad sigue avanzando a paso firme mientras intentan distraer a la sociedad con cortinas de humo. Si el clan Báez reconoció su responsabilidad delictiva en “VIALIDAD II” para obtener un juicio abreviado y pena menor, se cae el lawfare contra CFK, los socios reconocen el delito; el Gobierno es el único que le insufla vida artificial al kirchnerismo para agitar el “riesgo K”.

CFK y Lázaro Báez continúan con el método Pablo Escobar, que también adelantamos en su momento, siguen “operando” sus negocios desde sus lugares de detención. Sigue el flujo del dinero robado ante la mirada cómplice y permisiva del Gobierno que no movió un dedo para recuperar el botín, algo que dijimos había que hacer desde el día uno. Ni el gobierno ni los trolls de Caputo mencionan la condena en VIALIDAD II a exfuncionarios Kirchneristas y al Clan Báez, ni su red de narcotráfico en el sur. Tampoco hablan de los negocios de CFK y Báez desde sus lugares de detención con plata robada. ¿Será que no quieren escupir para arriba?

En cualquier tribunal penal del mundo, culpar al muerto mientras te sentás arriba del botín, heredás la estructura ilícita y continuás ejecutando el delito, no te exime de culpa. Por el contrario, te consolida ante la ley como coautora y continuadora de la asociación ilícita.

El cinismo de utilizar al difunto como escudo humano no es una muestra de fortaleza, sino la prueba más cabal de su desesperación frente a las condenas. Una vez más, los hechos nos dan la razón: les conocemos cada trampa porque siempre estuvimos un paso adelante explicando lo que iban a hacer. Y lo volvemos a hacer. Quién quiera oír que oiga. (Agencia OPI Santa Cruz)