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(OPI Chubut) – La audiencia se realizará ante la jueza Patricia Asaro tras el traspaso de una causa iniciada entre 2016 y 2017 en el fuero federal por descargas industriales con alta carga bacteriológica.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut formalizará la investigación penal contra cuatro responsables ambientales de las empresas pesqueras Red Chamber, Estrella Patagónica, Conarpesa y Congeladores Patagónicos por el presunto delito de contaminación ambiental en el Golfo Nuevo, en inmediaciones de Puerto Madryn. La audiencia de apertura de investigación se fijó para el próximo lunes a las 12 horas ante la jueza Patricia Asaro, instancia en la que los fiscales expondrán los hechos atribuidos a los encargados de las áreas técnicas de las cuatro firmas.

La pesquisa judicial apunta contra el volcado de efluentes líquidos industriales que habrían superado ampliamente los parámetros máximos permitidos por la normativa vigente. De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente, los líquidos vertidos al mar registraban valores elevados de demanda química de oxígeno (DQO) y coliformes fecales, parámetros que conllevan potenciales efectos tóxicos sobre el ecosistema marino y evidencian la presencia de microorganismos capaces de provocar enfermedades en animales o personas.

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La causa judicial se originó a partir de una denuncia radicada durante 2016 y 2017 en el fuero federal, jurisdicción que posteriormente remitió las actuaciones para que continúen su trámite ordinario ante la Justicia Provincial del Chubut. En la audiencia programada para el mediodía del lunes en los tribunales de Puerto Madryn quedará formalmente establecida la imputación contra los cuatro referentes ambientales de las compañías pesqueras involucradas. (Agencia OPI Chubut)