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(OPI Chubut) – El mandatario chubutense confirmó además que los legisladores nacionales de su espacio acompañarán la suspensión de las PASO y recordó que el llamado debe emitirse con 120 días de antelación.

El gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, anticipó que el Ejecutivo evalúa adelantar los comicios provinciales para abril de 2027 con el objetivo de desdoblar el calendario local de las elecciones nacionales del próximo año. De concretarse esa definición, según lo expuesto recientemente por el mandatario, el distrito chubutense se sumará al esquema de jurisdicciones patagónicas que buscan separar sus urnas de la compulsa federal, luego de que Neuquén confirmara sus elecciones generales para el 14 de febrero de 2027.

En paralelo a la definición del cronograma local, Torres señaló que los legisladores nacionales que responden al oficialismo provincial están dispuestos a acompañar en el Congreso la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa es impulsada por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei en el marco de la discusión sobre el sistema electoral vigente.

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Respecto de los plazos formales para oficializar el llamado a las urnas en territorio chubutense, el gobernador recordó que la convocatoria electoral debe realizarse con 120 días de anticipación a la fecha de votación. En esa línea, Torres indicó que próximamente se comunicará el día definitivo en que se celebrarán los comicios provinciales en Chubut. (Agencia OPI Chubut)