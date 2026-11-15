Chubut

Legislatura del Chubut autorizó a Torres emitir Letras del Tesoro en 2027

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres -
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(OPI Chubut) – El recinto parlamentario de Rawson sancionó por mayoría el Proyecto de Ley N° 128/2026, instrumento que requiere revalidación anual obligatoria y rige en la provincia desde 2012.

La Legislatura del Chubut, con sede en Rawson, aprobó por mayoría el Proyecto de Ley N° 128/2026 y autorizó al Poder Ejecutivo Provincial, conducido por el gobernador Ignacio Torres, a emitir Letras del Tesoro durante todo el ejercicio fiscal 2027. Según consta en las actuaciones parlamentarias informadas recientemente, la operatoria financiera tiene por objeto específico “cubrir necesidades transitorias de financiamiento y sostener la liquidez diaria de las arcas públicas“.

En rigor, el texto normativo sancionado en el recinto provincial no consigna el monto máximo de endeudamiento autorizado ni las tasas de colocación previstas para dicha operatoria de corto plazo. En la práctica, la aprobación parlamentaria deja habilitada la herramienta financiera de manera genérica para la totalidad del año calendario 2027 dentro de la administración central chubutense.

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Durante el debate legislativo en Rawson, el diputado oficialista Luis Juncos defendió el alcance de la iniciativa y afirmó que se trata de “un mecanismo financiero habitual utilizado por diversas administraciones chubutenses desde el año 2012”. Asimismo, Luis Juncos precisó en el recinto que el instrumento exige “obligatoriamente una revalidación anual para su vigencia“, condición que quedó cumplimentada para el período 2027 mediante la sanción por mayoría del Proyecto de Ley N° 128/2026. (Agencia OPI Chubut)

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