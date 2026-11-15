Cerrado Gold compró Manantial Espejo y reactivará la mina en 2027

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La compañía canadiense adquirió Minera Tritón Argentina a Pan American y prevé ejecutar 40.000 metros de perforación en cercanías de Gobernador Gregores tras actualizar permisos ambientales.

Cerrado Gold adquirió Minera Tritón Argentina, firma propietaria del yacimiento de oro y plata Manantial Espejo ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, mediante un acuerdo cerrado el viernes 13 de noviembre de 2026 con Pan American y su subsidiaria Aquiline Resources. La operación prevé reactivar el complejo minero en 2027 tras una inversión escalonada de US$ 20 millones y la asunción integral de los pasivos ambientales existentes.

La transacción estipula un desembolso inicial de US$ 10 millones y dos pagos diferidos de US$ 5 millones cada uno, sin emisión de valores de la compradora ni necesidad de aprobación de sus accionistas. Para cancelar la deuda intragrupo vigente, Minera Tritón Argentina otorgó a Pan American una regalía del 1% sobre los ingresos netos de fundición (NSR) de la producción futura.

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Según informó el Ministerio de Economía, Infraestructura y Finanzas de Santa Cruz, el Ejecutivo provincial estima que la reapertura del yacimiento generará 300 puestos de trabajo directos y hasta el triple de empleos indirectos. El traspaso comprende 25 concesiones mineras que cubren 45.255 hectáreas y tres predios de superficie, integrando la operación con la estructura que Cerrado Gold posee en Minera Don Nicolás, en el norte santacruceño.

Pasivos ambientales y condiciones financieras

Cerrado Gold asumió los pasivos históricos, actuales y futuros del complejo Manantial Espejo en Gobernador Gregores, incluida la garantía financiera de cierre exigida por la provincia de Santa Cruz, cuyo monto asciende a US$ 13,8 millones. De esta manera, el contrato transfiere la totalidad de las obligaciones ambientales junto con las 25 concesiones mineras y los tres predios de superficie, además de la regalía del 1% sobre ingresos netos de fundición acordada con Pan American y Aquiline Resources tras el pago inicial de US$ 10 millones y las dos cuotas de US$ 5 millones.

Antes de reiniciar la extracción, la empresa deberá tramitar la actualización y renovación de los permisos mineros y del informe de impacto ambiental ante las autoridades provinciales. El director ejecutivo y presidente de Cerrado Gold, Mark Brennan, afirmó tras la firma del contrato: “Creemos que esta adquisición posiciona a Cerrado para un crecimiento acelerado y significativo de la producción en Santa Cruz. Con los fondos disponibles en Argentina para respaldar nuestros planes de desarrollo, creemos que esta oportunidad debería aumentar el valor para los accionistas sin diluir su participación”.

El cronograma operativo de Cerrado Gold para el yacimiento Manantial Espejo en Gobernador Gregores establece una etapa preparatoria de hasta seis meses enfocada en el desagüe de la mina subterránea, el reacondicionamiento de instalaciones y la incorporación de nueva flota. La planta cuenta con una capacidad instalada de 2.500 toneladas diarias, aunque el objetivo inicial de reactivación apunta a procesar 1.000 toneladas por día.

Durante 2027, la operadora ejecutará 40.000 metros de perforación exploratoria con prioridad sobre la veta Punta María, donde registros históricos identificaron mineralización a lo largo de 600 metros. La revisión técnica previa delimitó un objetivo conceptual de entre 1,3 y 1,8 millones de toneladas con leyes de entre 1,5 y 2,8 gramos de oro por tonelada, valores que aún no constituyen reservas ni recursos minerales certificados.

La compañía informó que utilizará la capacidad técnica y la red de proveedores ya desarrolladas en Minera Don Nicolás para sostener el arranque operativo, mientras avanza en la adecuación administrativa de los permisos ambientales exigidos para habilitar la producción en Gobernador Gregores. (Agencia OPI Santa Cruz)