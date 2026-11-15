SUTEF convocó a un paro docente de 36 horas en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – La medida de fuerza comenzará el lunes 16 de noviembre al mediodía, abarcará toda la jornada del martes 17 e incluirá asambleas en las instituciones educativas y una movilización callejera dirigida a los legisladores provinciales.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó un paro provincial de 36 horas en Tierra del Fuego para los días lunes 16 y martes 17 de noviembre. La conducción gremial resolvió la interrupción de actividades para exigir a los integrantes de la Legislatura provincial la aprobación del proyecto de Financiamiento Educativo.

La huelga comenzará al mediodía del lunes 16 de noviembre y se extenderá durante toda la jornada del martes 17 de noviembre, acompañada de una movilización en las calles. El Congreso Provincial de SUTEF definió este esquema de protesta directa frente al tratamiento parlamentario de la iniciativa legal.

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El Congreso Provincial de SUTEF

La organización sindical SUTEF ejecutará asambleas en todas las instituciones educativas de Tierra del Fuego antes de iniciar el cese total de actividades por 36 horas. El gremio docente comunicó de manera oficial que el Congreso Provincial resolvió estas medidas de acción directa para reclamar la sanción definitiva de la norma ante el cuerpo legislativo.

Desde la entidad sindical advirtieron sobre el alcance estructural del reclamo en curso: “No estamos reclamando una solución coyuntural. Estamos reclamando una herramienta para el presente y el futuro de la educación pública de Tierra del Fuego”, indicaron desde SUTEF al fundamentar el llamado al paro.

La conducción de SUTEF resumió la disyuntiva presupuestaria que enfrenta el sistema escolar de Tierra del Fuego mediante una definición dirigida al arco político provincial: “Es ajuste o inversión”, plantearon desde el sindicato. La jornada de protesta culminará con la movilización callejera prevista durante el desarrollo del paro de 36 horas entre el 16 y el 17 de noviembre. (Agencia OPI Tierra del Fuego)