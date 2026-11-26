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(OPI TdF) – El mandatario provincial calificó de ilegal la prórroga dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, mientras la central obrera anticipó que interpelará a ediles y senadores de La Libertad Avanza.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recibió en la Casa de Gobierno de Ushuaia a los referentes de los sindicatos agrupados en la CGT Ushuaia para analizar la continuidad de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia. Durante la reunión, las partes evaluaron las gestiones administrativas del Ejecutivo provincial para recuperar la administración de la terminal y las condiciones de estabilidad laboral de los empleados portuarios.

Tras el encuentro, Gustavo Melella cuestionó la prórroga de la medida dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y la calificó como “ilegal e ilegítima”. El mandatario advirtió que el conflicto excede una disputa meramente administrativa, al sostener que representa “un atropello grande a la autonomía de nuestra provincia”, y remarcó la necesidad de resguardar a los trabajadores como principales afectados por la medida nacional.

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En representación del movimiento obrero local, el delegado adjunto de la CGT Ushuaia y secretario gremial del Sindicato Austral de Luz y Fuerza, Tomás Dawson, confirmó que la central sindical asumirá un rol activo frente a la extensión de la intervención. El dirigente gremial anticipó una ofensiva pública contra los sectores que respaldaron el desembarco de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en la capital fueguina.

La CGT Ushuaia

La conducción de la CGT Ushuaia confirmó que exigirá explicaciones públicas a los dirigentes y legisladores de La Libertad Avanza que avalaron la intervención del Puerto de Ushuaia y su posterior prórroga. Tomás Dawson adelantó que los gremios comenzarán a interpelar tanto a los actores políticos como a los sectores no políticos que favorecieron la continuidad de la medida sobre la terminal portuaria, subrayando el carácter comunitario de la infraestructura al afirmar que “es de toda la ciudad de Ushuaia y de la provincia de Tierra del Fuego”.

En sintonía con esa postura, el secretario general de la CGT Ushuaia y titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Regional Ushuaia, Ramón Calderón, valoró la convocatoria del Ejecutivo provincial. El dirigente sindical ratificó que pedirán definiciones concretas a los representantes libertarios en todos los niveles institucionales: “Vamos a pedir justamente que ciertos actores de la política libertarios den explicaciones a la sociedad, desde el Concejo Deliberante donde están los libertarios, hasta los senadores libertarios”. La administración fueguina y los sindicatos mantienen abiertas las gestiones para revertir la prórroga dispuesta por la ANPyN sobre el puerto de Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)