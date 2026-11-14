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(Por: Rubén Lasagno) – El gastado latiguillo de “la herencia recibida” tan presente en el discurso de la mayorías de los gobernantes (Milei no es la excepción) pero fundamentalmente con mucha presencia en la gestión del gobernador Claudio Vidal, constituye, básicamente, una herramienta política utilizada transversalmente por administraciones de todas las ideologías para gestionar expectativas, justificar la lentitud en los resultados propios o absorber el costo de medidas impopulares.

Más que una simple excusa (y queda expuesto en la administración del gobernador Vidal), operó como un mecanismo de supervivencia discursiva en la transición del poder desde diciembre del 2023 a un año o año y medio de la actual gestión, pero su efectividad y credibilidad tienen un ciclo de vida limitado y es lo que ha ocurrido en esta provincia.

Santa Cruz bajo el mandato de Claudio Vidal ilustra de manera directa la fase de agotamiento de este recurso, pues tras suceder a Alicia Kirchner y poner fin a décadas de hegemonía directa, el discurso de la herencia que fue el eje central de su legitimidad inicial se contradice con las críticas sobre la retención de funcionarios de la gestión anterior y la repetición de prácticas institucionales kirchneristas (y algunas peores que las de Alicia) que evidencian el choque frontal entre el relato oficial y el pragmatismo operativo del gobierno.

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La ciencia política señala que la “herencia recibida” tiene una fecha de caducidad clara frente a la opinión pública. Al alcanzar el tercer año de gestión, como es el caso del gobierno provincial, se produce un punto de inflexión donde el electorado transfiere de manera definitiva la carga de la prueba al mandatario en funciones, como es el caso del presidente Mieli y en nuestro caso al actual gobernador.

Por lo tanto, los déficits institucionales, económicos o sociales dejan de ser percibidos como un legado del predecesor y pasan a ser evaluados estrictamente como la incapacidad del gobierno provincial actual para resolverlos, haciendo que la repetición constante del discurso sobre “la herencia recibida”, pierda su efecto persuasivo y comience a generar desgaste. (Agencia OPI Santa Cruz)