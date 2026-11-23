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El cronograma de la Caja de Previsión Social aplica actualizaciones mensuales de entre el 1% y el 7% según cada régimen. En simultáneo, abonará ajustes retroactivos mediante una liquidación complementaria para judiciales, municipales de Deseado y el SAMIC.

La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz confirmó que los jubilados, pensionados y retirados provinciales percibirán los haberes correspondientes a noviembre este martes 24. El cronograma de pago da cumplimiento a la Ley 3840, normativa que establece la acreditación integral el día 24 de cada mes —o su adelanto al día hábil inmediato anterior en caso de ser inhábil— e incorpora actualizaciones salariales de entre el 1% y el 7% según cada régimen previsional.

En la liquidación mensual ordinaria, los mayores porcentajes corresponden al sector municipal y judicial de la provincia. Los pasivos municipales de Puerto San Julián percibirán un incremento del 7%, los beneficiarios del Poder Judicial cobrarán la escala salarial de abril con un 4% de aumento y los municipales de Puerto Deseado recibirán una suba del 3% más adicionales por títulos, mientras que los jubilados del Servicio de Asistencia Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) tendrán una actualización del 1,6%.

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El esquema de incrementos mensuales de noviembre se completa con los ajustes asignados a las fuerzas de seguridad provinciales y al sector educativo. De acuerdo con el detalle informado por el ente previsional, tanto los retirados de la Policía como los del Servicio Penitenciario percibirán un aumento del 1,2% cada uno, en tanto que los jubilados docentes recibirán una actualización del 1% en sus haberes.

Liquidación complementaria y retroactivos

En paralelo al pago de los haberes mensuales del martes 24, la Caja de Previsión Social de Santa Cruz confirmó la acreditación de incrementos retroactivos mediante una liquidación complementaria correspondiente al mismo mes de noviembre. A través de esta vía adicional, tres sectores previsionales percibirán diferencias salariales acumuladas de meses anteriores.

Según el desglose oficial difundido por la CPS, los pasivos del Poder Judicial cobrarán la actualización de la escala salarial de marzo fijada en un 4%, los jubilados municipales de Puerto Deseado recibirán la escala de octubre equivalente al 10%, y los beneficiarios del SAMIC percibirán los ajustes correspondientes a septiembre (1,9%) y octubre (11,8%). (Agencia OPI Santa Cruz)