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El relevamiento de la Universidad Di Tella ubicó el indicador en 2,04 puntos durante el mes 35 de gestión de Javier Milei. Pese a la mejora mensual frente a octubre, el índice retrocedió 17,5% interanual y el promedio acumulado cayó a 2,32 puntos.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) subió un 4,1% en noviembre y se ubicó en 2,04 puntos, de acuerdo con la medición mensual que elabora la Universidad Di Tella desde 2001. El registro corresponde al mes 35 de la gestión del presidente Javier Milei y muestra una recuperación respecto de octubre, aunque mantiene una contracción interanual del 17,5% y permanece en torno a los 2 puntos desde abril con oscilaciones moderadas.

Al contrastar el desempeño del mes 35 de mandato con administraciones anteriores, el estudio de la Universidad Di Tella señala que el nivel actual supera en un 15,2% al obtenido durante la presidencia de Mauricio Macri y en un 71,1% al registrado por el gobierno de Alberto Fernández en el mismo tramo. No obstante, el indicador libertario queda por debajo de las marcas alcanzadas por Néstor Kirchner, quien obtuvo 2,54 puntos (-19,8% en la comparación), y por Cristina Kirchner, quien marcó 2,42 puntos (-16%) en noviembre de 2010, mes coincidente con el fallecimiento del exmandatario.

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En términos acumulados, el promedio del ICG durante los primeros 35 meses de la administración de Javier Milei descendió a 2,32 puntos, lo que representa su registro más bajo desde el inicio del mandato. Esa media resulta superior a los 1,83 puntos que promedió Alberto Fernández en igual período, pero se ubica por debajo de los 2,43 puntos alcanzados por Mauricio Macri en el mismo lapso de gestión.

Gestión del gobierno de Javier Milei en noviembre

Los cinco componentes que integran el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella registraron variaciones positivas en noviembre respecto de octubre. El rubro Honestidad encabezó la medición con 2,41 puntos tras crecer un 1,4%, seguido de cerca por Capacidad para resolver problemas, que alcanzó los 2,40 puntos con un incremento del 5,6%.

El componente Eficiencia en el gasto público se ubicó en 2,08 puntos luego de avanzar un 4,5%, mientras que la Evaluación general del gobierno trepó un 3,6% hasta los 1,69 puntos. Por último, el indicador de Preocupación por el interés general cerró la tabla en 1,60 puntos, aunque anotó la mayor suba porcentual mensual con un alza del 6,4%.

El desglose demográfico realizado por la Universidad Di Tella sobre la confianza en la gestión de Javier Milei exhibió una marcada diferencia por género, con una brecha de 0,65 puntos en noviembre tras ampliarse levemente frente a octubre. Entre los hombres el índice ascendió a 2,35 puntos luego de subir un 8,7%, en tanto que entre las mujeres retrocedió un 2% hasta ubicarse en 1,70 puntos.

Por rango etario, los jóvenes de entre 18 y 29 años sostuvieron el mayor nivel de respaldo con 2,23 puntos, pese a sufrir una baja mensual del 6,2%. En segundo lugar se posicionaron los mayores de 50 años, quienes protagonizaron un salto del 21,7% para alcanzar los 2,20 puntos, mientras que el segmento de 30 a 49 años cayó un 7,2% y quedó en 1,82 puntos.

En el plano territorial, el relevamiento reflejó el valor más alto en las provincias del interior del país con 2,27 puntos tras avanzar un 6,3%. Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcaron 1,95 puntos con una mejora del 3,7%, mientras que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires descendieron un 1,4% hasta los 1,59 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)