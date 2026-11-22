- Publicidad -

Aunque las consultoras prevén una leve suba mensual en septiembre, el tercer trimestre cerraría nuevamente en terreno negativo tras la caída del 0,6% del PBI en el segundo trimestre, configurando una recesión técnica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre de 2026, indicador que completará el balance del tercer trimestre del año y podría confirmar la entrada de la economía argentina en recesión técnica. Luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) retrocediera 0,6% en el segundo trimestre frente al primero, las proyecciones de consultoras privadas coinciden en que el período julio-septiembre volverá a cerrar en baja pese a una eventual mejora mensual marginal.

Según las estimaciones de la consultora Equilibra, la actividad económica habría registrado un avance de 0,5% en septiembre respecto de agosto, pero finalizará el tercer trimestre con una contracción de 2,6% en comparación con el segundo trimestre de 2026. En la misma dirección, el estudio Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una suba mensual de apenas 0,1% en septiembre y un retroceso trimestral de 1,2%, confirmando el encadenamiento de dos trimestres consecutivos de caída.

- Publicidad -

Los últimos registros oficiales del INDEC ya evidenciaban ese freno: en agosto de 2026, la actividad general cayó 1,7% interanual y apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada frente a julio, acumulando en los primeros ocho meses del año una variación positiva de 1,2% interanual. De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la contracción observada desde el segundo trimestre respondió tanto a un contexto internacional menos favorable como a la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas récord.

Crecimiento en K según el INDEC

El desglose sectorial publicado por el INDEC correspondiente a agosto de 2026 refleja una marcada disparidad entre las actividades extractivas y los rubros con mayor demanda de mano de obra. Mientras la explotación de minas y canteras creció 11,1% interanual impulsada por la energía y la minería, los sectores vinculados al mercado interno profundizaron su caída: el comercio retrocedió 3,5% interanual, la industria manufacturera cayó 3,2% y la construcción se contrajo 2,5%.

Un informe de la consultora MacroView precisó que el agro, la energía y la minería explican prácticamente la totalidad de la expansión registrada, aun cuando representan apenas el 15% de la estructura económica nacional. El 85% restante de las actividades permanece estancado o en retroceso, con sectores operando en niveles inferiores a los registrados en 2023.

Deterioro laboral hacia 2027

El freno de la actividad llevó a corregir drásticamente las metas previstas a comienzos de año en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En enero de 2026, las entidades financieras y centros de investigación proyectaban un crecimiento anual de 3,2%, estimación que cayó a 1,5% en septiembre y descendió hasta 0,7% en octubre, ubicándose 2,5 puntos porcentuales por debajo del cálculo inicial y lejos del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

Este desempeño macroeconómico coincide con el deterioro de los indicadores sociales y laborales medidos durante el año. La tasa de desocupación trepó al 7,9% de la Población Económicamente Activa en el segundo trimestre de 2026, mientras que la última encuesta de la Universidad de San Andrés ubicó a la falta de trabajo al tope de las preocupaciones ciudadanas con el 41% de las menciones, seguida por los bajos salarios con el 36%. (Agencia OPI Santa Cruz)