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La Comisión de Asuntos Constitucionales reunió 11 firmas tras eliminar las listas colectoras para sostener el sistema D’Hondt. El dictamen mantiene Ficha Limpia, recorta al 50% la pauta audiovisual y suspende la elección directa al Parlasur.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación emitió dictamen favorable sobre el proyecto de ley que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, luego de que La Libertad Avanza (LLA) aceptara retirar del texto el artículo que habilitaba las listas colectoras. El presidente de la comisión, Agustín Coto, abrió la firma del despacho cerca de las 17:00 y logró reunir 11 firmas sobre el mínimo reglamentario de 10 exigido para habilitar el debate en el recinto, según se informó al cierre de la reunión plenaria.

El despacho de mayoría contó con el respaldo de los senadores oficialistas Agustín Coto, Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Belén Montes de Oca, Luis Juez e Ivana Arrascaeta, sumados a los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi. En contraste, los representantes de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, suscribieron el dictamen en disidencia, mientras que el senador radical Flavio Fama acompañó con disidencia parcial.

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Con el despacho habilitado, el Poder Ejecutivo proyecta llevar la reforma electoral al recinto de la Cámara Alta el próximo jueves, instancia en la que el oficialismo estima reunir entre 38 y 40 votos afirmativos. El cronograma parlamentario trazado por el Gobierno apunta a que la iniciativa sea tratada y convertida en ley durante la primera semana de diciembre en la Cámara de Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias.

Eliminación de colectoras, Ficha Limpia y recorte de publicidad

Para destrabar el acuerdo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, la jefa del bloque oficialista y senadora porteña, Patricia Bullrich, confirmó el retiro del esquema de adhesiones pactado originalmente con gobernadores radicales y la restitución del sistema D’Hondt de representación proporcional. La propuesta de colectoras —que permitía a un partido llevar su propia lista legislativa junto a la fórmula presidencial de otra alianza— había generado el rechazo del PRO, Provincias Unidas y otras fuerzas provinciales; al respecto, Bullrich sostuvo: “Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”.

El dictamen acordado entre los bloques ratifica la vigencia de Ficha Limpia, cláusula que impide postularse a cargos electivos a quienes cuenten con condena en segunda instancia por delitos dolosos. Asimismo, el texto reincorpora espacios de publicidad gratuita para las agrupaciones políticas, aunque con un recorte respecto del esquema previo: Bullrich precisó que “se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad”.

Simultaneidad con boleta única

El proyecto dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación incorpora además la habilitación de la simultaneidad electoral, mecanismo que permitirá votar categorías locales mediante boleta única cuando los comicios provinciales y nacionales coincidan en la misma jornada. En paralelo, el articulado mantiene suspendidas las elecciones directas de parlamentarios del Mercosur y establece que sus 24 representantes por distrito provincial sean designados por las respectivas legislaturas, mientras que de los 19 escaños correspondientes al distrito único nacional, 12 serán nombrados por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Finalmente, Patricia Bullrich anunció que la reforma electoral modifica el artículo 71 del Código Electoral con el propósito de suprimir las restricciones vigentes sobre la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas de votación, al considerar que esas prohibiciones responden a una dinámica social que ya no existe. (Agencia OPI Santa Cruz)