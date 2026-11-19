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La medida fue formalizada mediante la Resolución 157/2026 firmada por Pedro Ignacio Lines. La norma regirá en el organismo rector y abre una invitación progresiva para los integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aprobó el “Código de Prácticas Estadísticas de la República Argentina” y adoptó el Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad para las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas (NQAF, por sus siglas en inglés) mediante la Resolución 157/2026. La disposición administrativa, firmada por el director del organismo, Pedro Ignacio Lines, fija nuevos estándares institucionales para la producción, integración y difusión de los datos oficiales en el ámbito nacional, según el texto de la norma difundido recientemente.

De acuerdo con el Artículo 1° de la Resolución 157/2026, el nuevo código regirá de manera directa en la estructura del INDEC en su carácter de ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN). En paralelo, la normativa invita a los restantes organismos integrantes del SEN a incorporar de forma progresiva los principios y criterios orientadores del instrumento, aunque el texto oficial no establece plazos obligatorios ni partidas presupuestarias específicas para ejecutar esa adecuación.

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En los considerandos de la Resolución 157/2026, la conducción del INDEC fundamentó la medida en que las estadísticas oficiales resultan esenciales para formular, seguir y evaluar políticas públicas, respaldar decisiones de los actores económicos y sociales, sostener la investigación científica y garantizar el derecho de acceso a la información. Con la entrada en vigencia de este esquema, el organismo busca consolidar la calidad, la transparencia, la confianza y la utilidad pública de sus relevamientos.

Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad en el INDEC

La Resolución 157/2026 dictada por el director del INDEC, Pedro Ignacio Lines, incorpora formalmente el Marco Nacional de Aseguramiento de la Calidad (NQAF) de las Naciones Unidas como referencia institucional para evaluar, asegurar y mejorar de modo continuo los procesos internos del organismo estadístico. Según precisa el documento oficial, esta herramienta operará como parámetro técnico para auditar y fortalecer los mecanismos de control sobre las estadísticas oficiales elaboradas por la repartición.

Para estructurar el Código de Prácticas Estadísticas de la República Argentina, el INDEC tomó como base los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas, junto con el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe y el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Asimismo, la normativa integra las directrices de la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Buenas Prácticas Estadísticas y los estándares internacionales vigentes para la divulgación de datos. (Agencia OPI Santa Cruz)