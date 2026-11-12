Tres departamentos concentrarán más del 85% de los habitantes de Santa Cruz

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El desplazamiento migratorio desde la meseta central hacia los polos turísticos y petroleros expone la desactualización del reparto de coparticipación impositiva, bancas legislativas e infraestructura pública provincial.

Las proyecciones demográficas para el período 2022-2035 elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con base en el Censo Nacional confirman una marcada asimetría territorial en la provincia de Santa Cruz. El reporte oficial registra una fragmentación sostenida entre polos con fuerte atracción migratoria e inversiones y amplias zonas del interior que atraviesan procesos de estancamiento o pérdida poblacional.

De acuerdo con el desglose departamental del organismo estadístico nacional, los departamentos Lago Argentino y Deseado encabezan las tasas de crecimiento proyectadas en Santa Cruz. La expansión de Lago Argentino comprende a las localidades de El Calafate y El Chaltén, impulsadas por la industria turística internacional, mientras que Deseado agrupa a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado, sostenidas por las cuencas petroleras, gasíferas y la actividad portuaria y pesquera.

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En conjunto, Lago Argentino, Deseado y el departamento capitalino de Güer Aike —con cabecera en Río Gallegos— concentran más del 85% de la totalidad de los habitantes de Santa Cruz, dejando al resto de la superficie provincial con una densidad demográfica marginal.

El envejecimiento demográfico y el éxodo de Santa Cruz

En el extremo opuesto a la expansión costera y cordillerana, los departamentos del centro y noroeste de Santa Cruz enfrentan un retroceso estructural en sus indicadores poblacionales. Los distritos de Río Chico, Magallanes, Corpen Aike y Lago Buenos Aires, territorios vinculados históricamente a la ganadería ovina, registran un marcado envejecimiento de su población y ausencia de incentivos productivos diversificados. Esta combinación provoca el éxodo sistemático de jóvenes hacia los centros universitarios o hacia los polos laborales situados sobre la costa atlántica y la zona turística.

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Mapa Demográfico de Santa Cruz: Población y Asimetría Territorial Distribución definitiva por departamento, participación provincial y variación intercensal (INDEC Censo 2010–2022) Lago Buenos Aires 12.606 hab. (3,7%) Deseado 126.743 hab. (37,6%) Río Chico 6.314 hab. (1,9%) Magallanes 12.911 hab. (3,8%) Lago Argentino 25.586 hab. (7,6%) Corpen Aike 15.171 hab. (4,5%) Güer Aike 137.895 hab. (40,9%) Ranking por Departamento (Censo 2022) Güer Aike (Río Gallegos) 137.895 (40,9%) Deseado (Caleta Olivia) 126.743 (37,6%) Lago Argentino (El Calafate) 25.586 (7,6%) Corpen Aike (Pto. Santa Cruz) 15.171 (4,5%) Magallanes (Pto. San Julián) 12.911 (3,8%) Lago Buenos Aires (Perito Moreno) 12.606 (3,7%) Río Chico (Gdor. Gregores) 6.314 (1,9%) POBLACIÓN TOTAL PROVINCIAL 337.226 hab. +23,1% respecto al Censo 2010 (1,38 hab/km²) CONCENTRACIÓN EN TOP 2 78,5% del total Güer Aike + Deseado reúnen 264.638 habitantes DESEQUILIBRIO EN LA MESETA 6.314 hab. (1,9%) Río Chico registra solo 0,18 hab/km² en 34.262 km² Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) – Censo Nacional 2022 | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

La redistribución poblacional proyectada por el INDEC hasta 2035 incide directamente sobre la estructura institucional y financiera de Santa Cruz. La asignación de los fondos de coparticipación impositiva provincial y la distribución de bancas de representatividad en la Cámara de Diputados permanecen sujetas a parámetros que no reflejan la distribución demográfica actual. Esta brecha entre población real y esquemas administrativos afecta también la planificación territorial de comisarías, establecimientos escolares y hospitales de alta complejidad en los distritos receptores de migración interna. (Agencia OPI Santa Cruz)