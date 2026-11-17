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Mientras la divisa minorista en el Banco Nación se sostuvo en $1.575 y el segmento mayorista operó a $1.552, las cotizaciones financieras y el dólar tarjeta anotaron los valores más elevados de la rueda.

El dólar oficial en el Banco de la Nación Argentina (BNA) finalizó la rueda cambiaria de este martes a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, según los valores de cierre registrados en el mercado local. En paralelo, el denominado dólar blue exhibió una suba del 0,31% respecto de sus últimas cotizaciones y terminó la jornada en $1.585 en la punta compradora y $1.605 en la vendedora.

En el segmento de referencia para el comercio exterior y las operaciones entre entidades financieras, el dólar mayorista cerró en $1.543 para la compra y $1.552 para la venta. De acuerdo con el balance de la rueda, este tramo se mantuvo por debajo tanto del tipo de cambio minorista en el mostrador oficial como del mercado informal, conservando la dinámica habitual de operación del circuito regulado.

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Por fuera de las pizarras bancarias, las cotizaciones bursátiles registraron recorridos alcistas más marcados durante el transcurso del día. El dólar MEP o Bolsa concluyó la operatoria en $1.600, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) finalizó alrededor de los $1.689,22, consolidando una distancia respecto de las referencias del mercado oficial.

El Banco Nación y el conjunto de los segmentos cambiarios dejaron así un cierre de carácter mixto, con estabilidad en el billete minorista oficial y avances moderados en las plazas paralela y bursátil. En ese esquema de precios, la brecha entre los tipos de cambio oficiales, financieros y alternativos volvió a concentrar la atención de ahorristas y operadores del mercado.

En el extremo superior de la tabla de cotizaciones se ubicó el dólar tarjeta o turista, calculado a partir de los recargos impositivos vigentes sobre el valor minorista para consumos en moneda extranjera. Esta paridad alcanzó los $2.047,50 al cierre de la jornada y se sostuvo como el valor más elevado para quienes efectúan pagos o gastos en el exterior bajo ese régimen. (Agencia OPI Santa Cruz)