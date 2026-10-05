Mercado cambiario abrió la semana con bajas

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Las cotizaciones financieras y paralelas retrocedieron hasta un 0,98% en el inicio de las operaciones semanales, mientras el tipo de cambio oficial minorista permaneció estancado en $1.540,00 para la venta.

El mercado cambiario abrió la semana con caídas generalizadas en los segmentos informales y bursátiles que alcanzaron un 0,98%, interrumpiendo las subas registradas en las jornadas precedentes. La plaza financiera reflejó bajas simultáneas en las cotizaciones libres, en contraste con la inmovilidad de las pizarras oficiales fijadas por el Banco de la Nación Argentina.

La mayor contracción se concentró en el segmento bursátil a través del dólar contado con liquidación, que descendió un 0,98% hasta situarse en $1.605,70 para la punta compradora y $1.605,20 en la vendedora. En el circuito informal, el dólar blue retrocedió un 0,97% respecto del cierre del viernes previo, fijando su valor en $1.545,00 para la venta y $1.525,00 para la compra.

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Las operaciones del dólar MEP replicaron la trayectoria descendente al ceder un 0,58%, cotizando a $1.536,60 para la venta y $1.534,60 para la compra. En paralelo, los activos vinculados a divisas digitales mediante paridad USDC acompañaron la tendencia con una baja del 0,45%, ubicando su cotización en $1.604,62 para la salida y $1.601,41 para la entrada.

El segmento oficial administrado por el BNA mantuvo sus valores sin variaciones porcentuales, conservando el tipo de cambio minorista en $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra. Bajo este mismo esquema de estabilidad reglamentaria, el dólar tarjeta permaneció fijado en $2.002,00, consolidando la brecha fiscal sobre las liquidaciones de consumo en moneda extranjera. (Agencia OPI Santa Cruz)