Los 800 millones adeudados al FMI tensan la caja

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Con depósitos en moneda extranjera por US$ 851 millones al 28 de octubre, el Tesoro dispone de un excedente de apenas US$ 51 millones para saldar el compromiso inmediato con el organismo multilateral.

El Gobierno nacional afronta este lunes un vencimiento de deuda por US$ 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una coyuntura donde el equipo económico debe determinar el esquema financiero para proveer los Derechos Especiales de Giro requeridos sin comprometer la liquidez pública.

La ejecución del giro expone los estrechos márgenes operativos del Estado, ya que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro colocados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraban un saldo de US$ 851 millones al 28 de octubre. Esta disponibilidad deja un excedente de solo US$ 51 millones por encima de la obligación contractual con el organismo crediticio.

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Como vía complementaria, las cuentas fiscales computan colocaciones en moneda nacional por $ 8,9 billones, una masa de recursos susceptible de aplicarse a la compra de divisas contra la autoridad monetaria. No obstante, la concreción de esa operatoria implicaría una contracción directa sobre las reservas netas de la entidad rectora en el mercado cambiario formal.

Reservas por más de 16.000 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina totalizó una acumulación de reservas internacionales superior a los US$ 16.000 millones en lo que va del año, indicador que fue ponderado por el organismo multilateral junto con la desaceleración inflacionaria. Pese a este resultado, la tercera revisión técnica del programa aprobada por el personal del fondo mantiene en suspenso un desembolso por US$ 900 millones, pendiente de tratamiento en el Directorio Ejecutivo previsto para los primeros días de diciembre.

La definición de la ingeniería cambiaria adquiere relevancia técnica ante el perfil de vencimientos de enero de 2027, momento en que el Tesoro deberá cubrir cerca de US$ 4.500 millones ante acreedores privados. Ese compromiso externo se aproxima en un contexto de financiamiento voluntario restringido y con un indicador de riesgo país ubicado en torno a los 800 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)