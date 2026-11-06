Inflación del 1,8% y menor crecimiento según el REM

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El décimo informe del Banco Central recortó la proyección de crecimiento económico anual a 0,7% y fijó la inflación esperada de octubre en 1,8%, junto a un superávit comercial proyectado de USD 27.761 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su décimo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, donde las consultoras calcularon una inflación minorista de 1,8% para octubre. La cifra representó un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente a la encuesta previa, mientras que el grupo de los diez mejores pronosticadores ratificó esa misma tasa de 1,8% mensual.

La medición del índice de precios al consumidor núcleo para el mismo período se fijó en 1,7%, marcando una corrección al alza de 0,1 puntos porcentuales. En este segmento, las diez consultoras con mejor desempeño histórico estimaron un avance de 1,6% mensual, sin cambios respecto de la entrega previa.

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El sondeo oficial reflejó un deterioro en el nivel de actividad al calcular una contracción desestacionalizada de 2,3% para el tercer trimestre de 2026. Esta estimación profundizó la caída en 1,4 puntos porcentuales frente a la medición previa, previendo una recuperación de 2,0% en el cuarto trimestre de 2026 y un alza de 0,9% para el primer trimestre de 2027.

El Banco Central ajustó el crecimiento del PBI a 0,7%

El Banco Central de la República Argentina expuso en su relevamiento que el Producto Interno Bruto real para todo 2026 registrará una expansión promedio de 0,7% frente a 2025. El cálculo implicó un recorte de 0,8 puntos porcentuales respecto a la previsión anterior, coincidiendo con la pauta de 0,7% proyectada por las firmas líderes, que a su vez redujeron su cálculo en 0,5 puntos porcentuales.

En el mercado laboral, los analistas calcularon que la tasa de desocupación abierta del tercer trimestre se situará en 7,6% de la población económicamente activa, con una suba de 0,1 puntos porcentuales. Para el cuarto trimestre anticiparon una desocupación de 7,8%, mientras que el grupo prioritario de consultoras proyectó registros de 7,6% y 7,9% para ambos períodos respectivamente.

En materia financiera, los participantes estimaron una tasa Badlar para bancos privados de 23,90% nominal anual en noviembre, con una tasa efectiva mensual de 1,96%. La previsión para diciembre ascendió a 24,00% nominal anual con una efectiva de 1,97%, al tiempo que las diez principales entidades pronosticaron 23,90% y 23,78% para los dos meses finales.

El mercado proyectó el tipo de cambio oficial en $1.590

El Banco Central de la República Argentina detalló que la mediana para el tipo de cambio nominal mayorista promediará $1.558 por dólar en noviembre, marcando una reducción de $21,4 por unidad. Hacia diciembre de 2026, la cotización pronosticada avanzó a $1.590 por dólar, lo que configura un aumento interanual proyectado de 9,8% respecto al cierre de diciembre de 2025, frente a los $1.580 por dólar calculados por los analistas principales.

En el sector externo, el informe cuantificó exportaciones anuales de bienes por USD 103.434 millones e importaciones por USD 75.673 millones para el cierre de 2026. Este balance comercial arrojó un saldo positivo proyectado de USD 27.761 millones, lo que consolidó una mejora de USD 2.060 millones respecto de la encuesta previa.

El resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero registrará un superávit de $15,1 billones durante 2026, con una ampliación de 108 mil millones en la estimación del informe. El promedio de las diez principales consultoras situó ese excedente en $15,4 billones, fijando ningún participante un resultado primario anual inferior a los $9,0 billones. (Agencia OPI Santa Cruz)