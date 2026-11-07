Avanza la demanda judicial por el pasivo ambiental de YPF en Chubut

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(OPI Chubut) – La acción de amparo busca anular el convenio de remediación por 25 millones de dólares que abarca 560 pozos offshore en Restinga Alí, tras el ingreso de los oficios en tribunales porteños.

La Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina confirmó la notificación formal a las partes demandadas en la causa judicial que investiga los pasivos ambientales de la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia.

Según indicó Jimena Viviani, integrante de la organización, los oficios judiciales ingresaron en los estrados de la Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de noviembre. La presentación se tramita mediante una acción de amparo dirigida contra YPF, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional y el Estado provincial de Chubut.

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El objetivo central de la demanda impulsada por la entidad es declarar la nulidad del acuerdo de remediación ambiental firmado por 25 millones de dólares. El convenio cuestionado contempla la situación de 560 pozos offshore ubicados en la zona de Restinga Alí, dentro del ejido de Comodoro Rivadavia.

Desde la organización demandante sostienen que el monto de 25 millones de dólares resulta insuficiente para afrontar las tareas de saneamiento ambiental que corresponden legalmente. En los hechos, la presentación judicial apunta a revisar el alcance financiero y operativo del pacto suscripto para la zona costera chubutense.

Asimismo, la acción de amparo persigue determinar “las responsabilidades de las empresas y del Estado frente a los daños ambientales acumulados durante décadas de explotación petrolera“, según plantearon desde la asociación patrocinante.

Tras el ingreso de las notificaciones el 2 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, el expediente aguarda ahora las respuestas formales de YPF, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional y el Estado provincial de Chubut. (Agencia OPI Chubut)