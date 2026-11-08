Tierra del Fuego

Policía de Tierra del Fuego informó 350 estafas virtuales

Estafas virtuales - Foto:
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(OPI TdF) – La División Delitos Complejos advirtió que las maniobras continúan mediante llamados y correos falsos, aunque el volumen actual muestra un descenso frente a los picos registrados en años previos.

La Policía de Tierra del Fuego registró unas 350 denuncias por estafas virtuales en Río Grande en lo que va del año, según un reporte emitido recientemente por la fuerza provincial.

Desde la División Delitos Complejos señalaron que, pese a la baja respecto a períodos anteriores, los engaños continúan “mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y falsos representantes de bancos y organismos públicos”.

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La fuerza de seguridad detalló la evolución estadística de esta modalidad delictiva en la jurisdicción. En 2019 contabilizaron “apenas 10 casos, mientras que en 2020 la cifra aumentó a 80 y durante 2021 superó los 200 hechos”.

Respecto a la merma actual en el volumen de expedientes, los investigadores indicaron que la disminución podría “estar relacionada con una mayor concientización de la población sobre los mecanismos utilizados por los estafadores”.

Como medida preventiva central, la institución policial remarcó la necesidad de no proporcionar información confidencial a desconocidos, independientemente de la identidad que aseguren tener al momento del contacto. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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