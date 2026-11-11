RENAPER sube 30% pasaportes y hasta 100% el DNI

- Publicidad -

La Vicejefatura de Gabinete del Interior y el RENAPER aplicaron subas de hasta el 100% en el DNI desde el 21 de noviembre, dolarizaron la referencia del pasaporte en unidades arancelarias y endurecieron los requisitos para eximir el pago.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) aplicó un incremento del 30% en los aranceles para tramitar pasaportes y oficializó subas de hasta el 100% en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las actualizaciones tarifarias se formalizaron mediante la Disposición 759/2026 y la Resolución 151/2026, publicadas recientemente en el Boletín Oficial.

Para el caso de los pasaportes, la Dirección Nacional del RENAPER convirtió el cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD), fijando cada unidad en $1.000, esquema que comenzará a regir a los 10 días de su publicación oficial. Bajo este nuevo parámetro, el pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular quedó establecido en 130 UAD, equivalentes a $130.000, mientras que el trámite de entrega exprés pasó a costar 260 UAD, alcanzando los $260.000.

- Publicidad -

El pasaporte de resolución inmediata, disponible únicamente en puntos habilitados, escaló a 429 UAD, es decir, $429.000, en tanto que los pasaportes excepcionales para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas quedaron fijados en 130 UAD o $130.000. El organismo mantuvo la reemisión sin cargo por errores formales atribuibles a la emisión dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega, y justificó la suba en la necesidad de “garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos”, además de “continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos”.

El Documento Nacional de Identidad sube hasta un 100%

La Vicejefatura de Gabinete del Interior dispuso a través de la Resolución 151/2026 un incremento de hasta el 100% en los costos de emisión del DNI, cuyo nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir del 21 de noviembre. Con esta actualización dispuesta por el Gobierno nacional, tramitar el DNI regular pasará a costar $20.000, mientras que la modalidad exprés tendrá un valor de $52.000.

Para quienes requieran el DNI al instante, el arancel ascenderá a $114.000, y el trámite correspondiente al DNI para extranjeros se ubicará en $40.000. La normativa publicada en el Boletín Oficial establece estos montos fijos en pesos para todas las categorías documentales, diferenciándose del sistema de unidades móviles implementado para los documentos de viaje internacionales.

El RENAPER restringe la gratuidad del DNI

El RENAPER reglamentó además mediante la Disposición 755/2026 el denominado “Manual para la aprobación de gratuidad”, estableciendo dos vías diferenciadas para eximir del pago a ciudadanos sin recursos económicos suficientes. La primera vía opera de forma directa mediante la interoperabilidad y verificación de datos entre el organismo documental y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Cuando el sistema no otorgue la exención automática, el solicitante deberá iniciar una gestión voluntaria presentando un Certificado de Gratuidad emitido por Licenciados en Trabajo Social o profesionales afines de instituciones asistenciales, dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y con una vigencia inferior a 30 días. Todas las peticiones ingresadas en la “Bandeja de Gratuidad” serán evaluadas individualmente por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI), que notificará eventuales rechazos por inconsistencias o incumplimiento socioeconómico al teléfono celular informado por el ciudadano.

La reglamentación aclara expresamente que poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no otorga la gratuidad de manera automática, sino que exige justificar la carencia de recursos económicos mediante la documentación pertinente. Asimismo, los operativos móviles en barrios deberán fundamentar previamente las condiciones socioeconómicas de la zona para habilitar trámites gratuitos, régimen que entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación y dejará sin efecto la antigua Resolución 548/1992. (Agencia OPI Santa Cruz)