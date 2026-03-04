El RENAPER oficializó el aumento tarifario para los pasaportes

- Publicidad -

El RENAPER reestructuró el cuadro tarifario para tramitar pasaportes en toda la Argentina. El Director del organismo, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, avaló esta estricta medida recaudatoria.

La administración nacional plasmó los cambios mediante la Disposición 106/2026 publicada en el Boletín Oficial. Las nuevas escalas de precios operarán formalmente a partir del 6 de marzo de 2026.

El instrumento legal anula específicamente el artículo 1 de una resolución previa dictada el 26 de febrero de 2025. El oficialismo justifica este movimiento para equiparar estándares tecnológicos y de seguridad de la región.

Lo cierto es que la normativa se apoya en una extensa maraña burocrática de leyes nacionales. El texto cita las normativas 15.869, 17.671 y 19.510 junto a los decretos reglamentarios 261/11, 749/19 y 33/26.

El dato clave surge del anexo técnico Disposición DI-2026-20472790 al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El documento fija el pasaporte ordinario de entrega regular en $100.000.

La gestión estatal estableció el formato exprés en $200.000, suma que combina los $100.000 de base y otros $100.000 adicionales. El trámite de resolución inmediata trepa hasta los $330.000 al sumar $230.000 extra al costo regular de $100.000.

Las autoridades fijaron un piso de $100.000 para el pasaporte excepcional de extranjeros. Los documentos de viaje para personas apátridas y refugiadas también costarán $100.000 exactos a partir de ahora.

El Estado absorberá el costo de los reimpresos por fallas formales si el usuario reclama dentro de los 90 días posteriores a la entrega. El demandante deberá probar la falla de impresión exclusivamente con la documentación original expedida. (Agencia OPI Santa Cruz)