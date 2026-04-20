ATE frenó los servicios comerciales en Aeroparque

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La falta de acuerdo salarial desató una retención de tareas entre los controladores terrestres. Las asambleas informativas cortaron las habilitaciones y los procesos administrativos de la aviación civil a nivel nacional.

El vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo habilitó al personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a cortar la coordinación operativa de los vuelos. La medida de fuerza ejecutada este martes 21 de abril impactó de forma directa en las terminales aéreas ante la negativa gubernamental de reabrir las paritarias del sector estatal.

La central sindical diagramó un esquema de asambleas que derivó en cancelaciones operativas en los mostradores. El titular del gremio aeronáutico, Marcelo Belelli, ratificó la interrupción de las tareas terrestres y responsabilizó a la administración de Javier Milei por incumplir los acuerdos previos bajo el paraguas del ajuste fiscal.

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El conflicto escaló desde las bases hacia la cúpula nacional con un cronograma de choque directo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Al mediodía, las columnas piqueteras cortaron la intersección de Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero .

y . Minutos después, el bloque de trabajadores marchó hacia el interior del Aeroparque Jorge Newbery .

. En simultáneo, las delegaciones provinciales replicaron el cese de actividades comerciales en los aeropuertos del interior.

“La motosierra los va a terminar cortando a ellos“, advirtió el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al referirse a la postura de la Casa Rosada de mantener la asfixia sobre los ingresos públicos y no abrir mesas de diálogo.

El petitorio oficial de la huelga superó la recomposición salarial y expuso las exigencias de fondo. El sindicato reclamó el pase a planta permanente del personal precarizado, exigió la reincorporación de los empleados despedidos y objetó el traspaso de empresas públicas y recursos naturales a manos de capitales privados.

De acuerdo a los documentos emitidos por el Consejo Directivo Nacional, la protesta incluyó el rechazo a la armonización de las cajas previsionales de las provincias. El expediente sindical finalizó con el reclamo por la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. (Agencia OPI Santa Cruz)