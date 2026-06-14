Los comercios lanzan ofertas con tarjetas antes del domingo 21 de junio

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El bolsillo de los consumidores enfrentará un costo promedio de $62.000 por regalo para este Día del Padre, en un contexto donde las familias restringen sus presupuestos debido a que las ventas minoristas acumulan una contracción del 3,1% en lo que va del año.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, detalló que la estabilidad nominal de precios y la desaceleración inflacionaria modificaron la conducta de compra. Los consumidores ahora demoran la adquisición para cazar los últimos descuentos y promociones en los días previos al domingo 21 de junio.

El mapa del gasto y la preferencia de los rubros

La indumentaria lidera la intención de compra con el 33,4% de las preferencias, seguida por las experiencias (cenas y días de campo) con el 24,9% y el sector de vinos y licores con el 13,9%. El resto de la demanda se atomiza entre calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

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Los centros comerciales a cielo abierto concentran el 33% de los puntos de venta elegidos. El comercio electrónico captura el 27%, los shoppings el 22%, los outlets el 11% y los supermercados el 7% restante. Dentro del segmento digital, el sitio web del vendedor lidera con 40%, escoltado por los marketplaces con 37%, Instagram con 15% y Facebook con 6%.

Canales de financiamiento y la dispersión de precios

Los comercios minoristas intentan sostener el volumen de operaciones mediante acuerdos con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales. Estas plataformas ofrecen reintegros y cuotas para compensar la pérdida del poder adquisitivo en las provincias y amortiguar la caída general de la actividad comercial.

El relevamiento de Focus Market expone la siguiente oferta de productos según las escalas de facturación:

Rango de $10.000 a $20.000 : mates, botellas de agua de metal, tazas personalizadas o sets de asador básicos.

a : mates, botellas de agua de metal, tazas personalizadas o sets de asador básicos. Rango de $30.000 a $40.000 : copas de vino en estuche, sets materos completos o desayunos artesanales.

a : copas de vino en estuche, sets materos completos o desayunos artesanales. Rango de $50.000 a $60.000 : mini metegoles, vinos de primera marca con copas o billeteras de eco cuero.

a : mini metegoles, vinos de primera marca con copas o billeteras de eco cuero. Supermercados: remeras deportivas desde $24.743 hasta camperas inflables por $66.000, con descuentos directos de entre el 20% y el 25%. (Agencia OPI Santa Cruz)