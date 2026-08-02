Javier Milei tildó de presidiario a Lula da Silva en televisión

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El jefe de Estado defendió las calificaciones emitidas durante su gira internacional y argumentó que sus declaraciones describen hechos judiciales objetivos, mientras desestimó reclamos de la oposición local.

Javier Milei, presidente de la Nación, profundizó su enfrentamiento diplomático internacional al ratificar los calificativos proferidos contra Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Durante una aparición televisiva, el mandatario argentino justificó sus dichos bajo el argumento de la libertad de expresión y extendió la ofensiva discursiva hacia gobernadores locales y exmandatarios.

Las declaraciones ocurrieron en una entrevista concedida a la señal de noticias La Nacion+. Allí, el jefe de Estado argumentó que su descripción del líder del Partido de los Trabajadores se ajusta a hechos comprobables y no a meros insultos. El ataque original se produjo durante la visita oficial al país vecino, en el marco del lanzamiento de la campaña electoral de Flavio Bolsonaro.

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El enfrentamiento verbal impulsado por el Gobierno nacional no se limitó a la principal economía del Mercosur. La estrategia presidencial incluyó una defensa basada en supuestos agravios previos recibidos por parte de líderes regionales y europeos, consolidando una postura de choque directo frente a cualquier cuestionamiento hacia las ideas oficialistas.

El frente externo y el historial de tensiones

La retórica oficial escaló al detallar el prontuario judicial del jefe de Estado brasileño. La argumentación presidencial sostiene que la liberación del mandatario extranjero respondió a tecnicismos legales en los tribunales y no a una declaración de inocencia. La dinámica es clara. El titular del Ejecutivo respondió así a las críticas de la izquierda internacional, enumerando una serie de dirigentes que, según su recuento, lo insultaron previamente.

La lista de detractores mencionada por el Presidente incluye a Gustavo Petro, actual mandatario de Colombia; Evo Morales, expresidente de Bolivia; Rafael Correa, exjefe de Estado de Ecuador; y Pedro Sánchez, jefe de Gobierno de España.

“Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente“, enfatizó Javier Milei respecto a la situación legal de Lula da Silva.

Estancamiento bonaerense y expedientes locales

En el plano interno, el foco de ataque se centró en la administración de Axel Kicillof al frente del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. El análisis presidencial atribuye la parálisis económica del distrito más poblado del país a la aplicación de políticas comunistas que, de acuerdo con la perspectiva de la Casa Rosada, destruyen los recursos del Estado provincial.

La entrevista también abordó la figura de Cristina Fernández de Kirchner. El actual titular del Poder Ejecutivo minimizó el impacto de cualquier presentación judicial impulsada por la exmandataria, asegurando que las acciones en los tribunales no alterarán el rumbo de su gestión. Según las propias palabras del Presidente, el Poder Ejecutivo Nacional ya concretó las principales promesas de campaña, distanciando su proyecto del modelo administrativo de las gestiones anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)