La Legislatura fueguina sesionó tras 132 días

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(OPI TdF) – El parlamento provincial concretó su cuarto encuentro ordinario tras permanecer inactivo desde mayo, con el giro del cálculo de gastos a comisión y el tratamiento urgente del financiamiento escolar.

La Legislatura de Tierra del Fuego retomó las sesiones ordinarias en Ushuaia e interrumpió una parálisis de 132 días, concretando su cuarto plenario del período legislativo. El cuerpo parlamentario no mantenía actividad en el recinto desde el 22 de mayo, fecha de su última reunión formal.

Un total de 255 expedientes conformaron el Boletín de Asuntos Entrados girado al plenario legislativo. La nómina incluyó el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, la iniciativa para el financiamiento del sistema escolar y más de un centenar de declaraciones de interés provincial.

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El Poder Ejecutivo remitió el esquema financiero anual para su giro directo a la Comisión de Economía. La presidencia de la cámara derivó el proyecto gubernamental hacia el análisis técnico contable, reservando además la tramitación prioritaria del esquema educativo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)