Un peón rural denunció amenazas y servidumbre en Gaiman

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(OPI Chubut) – La presentación radicada ante el Ministerio Público Fiscal involucra a un peón riojano captado mediante oferta laboral, quien acusó al dueño del establecimiento productivo por agresiones físicas y falta total de pago.

La Justicia de Chubut recibió una denuncia formal por reducción a la servidumbre, lesiones y amenazas agravadas presentada por un trabajador rural en Gaiman, tras las actuaciones registradas recientemente en los tribunales provinciales.

El denunciante, un hombre de 44 años oriundo de la provincia de La Rioja, arribó a la zona del valle bajo una propuesta de empleo como cuidador y operario de tareas rurales. Según consta en el escrito judicial, el propietario de la chacra retuvo sus haberes durante ocho meses continuos, período en el cual tampoco le proveyó alimentos por sus servicios laborales.

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El testimonio incorporado a la Fiscalía constata que el peón habitó dentro de un gallinero precario que carecía de calefacción y de suministros básicos. El reporte elevado a los estrados judiciales detalló además filtraciones de agua constantes e infestación de roedores en la estructura donde residía el damnificado.

La representación legal del trabajador especificó que los hechos encuadran en la figura penal de reducción a la servidumbre, delito contemplado en el Código Penal con penas que oscilan entre 4 y 15 años de prisión. El trámite permanece formalmente radicado ante el fuero judicial chubutense para la determinación de responsabilidades y medidas cautelares sobre el establecimiento rural. (Agencia OPI Chubut)