Ushuaia aplicará cortes rotativos de energía en enero

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(OPI TdF) – El traslado de los trabajos a enero derivará en interrupciones programadas del servicio para gestionar la caída de 13 megavatios, mientras el Ejecutivo provincial negocia desembolsos gasíferos costa afuera por 1.500 millones de dólares.

La Dirección Provincial de Energía confirmó la reprogramación del mantenimiento mayor de la turbina Rolls-Royce de la usina de Ushuaia, luego de que la compañía Siemens fijara el arribo de sus especialistas entre el 5 y el 7 de enero. La intervención sobre el generador principal exigirá cortes rotativos en la red urbana para compensar una merma de 13 megavatios.

El equipo involucrado registra una potencia nominal de 26 megavatios, aunque entrega actualmente entre 12 y 13 megavatios con marcadas fallas de estabilidad. La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, explicó que la empresa prestadora ofreció iniciar las tareas el 15 de octubre o postergarlas hasta abril del año próximo. “Pensar el overhaul de ese equipo hasta abril del año que viene es muchísimo en las condiciones de inestabilidad en las que tenemos la Rolls-Royce hoy”, afirmó la funcionaria al justificar la elección de la ventana estival.

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El bache de 13 megavatios forzará cortes programados

El plan de contingencia de la Dirección Provincial de Energía distribuirá la caída de potencia entre el sector fabril y las áreas residenciales de la capital. La infraestructura auxiliar dispuesta en el predio de Vialidad inyectará 5 megavatios, volumen que deja al descubierto un faltante de 8 megavatios sobre la demanda local. “¿Paramos toda la industria por 45 días? Imposible”, graficó Castillo al detallar la necesidad de escalonar las suspensiones del servicio.

La administración provincial proyecta intervenir entre octubre y noviembre tres turbinas Solar pendientes de revisión técnica. Las autoridades buscan elevar la entrega de cada una de estas unidades desde los 3 megavatios vigentes hasta los 5 megavatios, aportando un margen operativo superior antes del desarme de la Rolls-Royce, a la cual le sustituirán rotor, estator, generador de gases y panel de control.

El frente de obra chino y el proyecto offshore

La construcción de la nueva central térmica avanza con el hormigonado de fundaciones y el traslado a obra de los equipos desembarcados desde China. La petrolera provincial Terra Ignis coordinará los frentes de trabajo con el grupo inversor para resolver la alimentación de gas, la vinculación a la red y el abastecimiento de agua para ciclo combinado, con fecha estimada de puesta en marcha hacia mediados de 2027. (Agencia OPI Tierra del Fuego)