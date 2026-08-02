Turismo

Chubut promociona el turismo de reuniones en Meet Up Argentina

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La comitiva provincial reúne a 4 municipios, 6 empresas privadas y representantes técnicos para gestionar rondas comerciales los días 5 y 6 de agosto en la capital nacional.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo coordinan la presencia provincial en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante Meet Up Argentina 2026. El encuentro de turismo MICE busca generar acuerdos comerciales directos con organizadores de eventos nacionales e internacionales.

Las delegaciones de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel acuden con sus respectivos Bureaus y entes de promoción para negociar la captación de congresos, viajes de incentivo y ferias corporativas.

La representación del sector privado presente en las rondas comerciales abarca:

  • Meraki Sur Eventos de la ciudad de Esquel.
  • Agencia Argentina Vision y Sussanich Turismo como prestadores receptivos.
  • Cadenas hoteleras Rayentray y Yene Hue del grupo Tremun Hoteles.
  • El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew.

El MEF promociona en el marco del encuentro su nuevo centro de convenciones inaugurado en Trelew, orientado a albergar reuniones científicas y académicas.

El jueves 6 de agosto a las 15 horas, la organización de la competencia XK RACE Patagonia Esquel expone en el panel de eventos deportivos internacionales junto a representantes de Santa Fe, Jujuy, Córdoba y San Juan.

Las reuniones de trabajo coordinadas entre el sector público y privado buscan cerrar la contratación de certámenes para sostener el flujo de visitantes en la provincia durante todo el año. (Agencia OPI Chubut)

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