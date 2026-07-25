Cerro Castor supera el nivel de visitantes de 2025 en Ushuaia

(OPI TdF) – La llegada de vuelos directos desde San Pablo y el inicio del receso escolar bonaerense sostienen la actividad en el centro invernal de Ushuaia, mientras la fabricación de nieve artificial compensa la menor precipitación desde 2016.

El gerente general del complejo Cerro Castor, Ricardo Peretto, confirmó que el centro de esquí ubicado en Ushuaia registra una afluencia de visitantes superior a la de la temporada 2025. El incremento responde principalmente a la llegada de turistas de Brasil a través de vuelos directos desde San Pablo, lo que compensó el retraso inicial en la apertura de pistas operada el 4 de julio.

Las inversiones privadas en sistemas de producción artificial permitieron la apertura progresiva del centro deportivo frente a un nivel de nevadas sensiblemente inferior al promedio histórico. La compañía habilitó el sector Este de la montaña, la telesilla Del Filo y la totalidad de sus 8 restaurantes distribuidos en el predio.

El mercado nacional registró un repunte de reservas a partir del comienzo del receso escolar en la Provincia de Buenos Aires. Esta recuperación equiparó los niveles de demanda interna registrados durante el mismo período del año anterior en los establecimientos de la zona.

La infraestructura del complejo atrajo a seleccionados internacionales de esquí que anteriormente realizaban sus entrenamientos de pretemporada en Nueva Zelanda. Esta actividad de alta competencia genera un volumen significativo de pernoctaciones para la cadena de servicios de la capital fueguina.

Los equipos internacionales alcanzaron más de 20.000 noches de hotel en la temporada anterior.

en la temporada anterior. El predio cuenta con 8 restaurantes en funcionamiento entre la base y la montaña.

en funcionamiento entre la base y la montaña. La apertura del complejo se concretó el 4 de julio, una semana después de lo programado.

Las instalaciones operan de forma integral con la pista de esquí de fondo y la pista de patinaje sobre hielo habilitadas para el público. (Agencia OPI Tierra del Fuego)