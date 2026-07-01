La Trochita programa siete salidas operativas para el mes de julio

La operadora del servicio ferroviario chubutense habilitó la venta de boletos online y presencial. El esquema contempla operaciones regulares los días jueves y sábados con la opción de incorporar tramos adicionales.

La Gerencia de “La Trochita”, dependiente del Ministerio de Producción del Gobierno del Chubut, estructuró el calendario de salidas de julio en Esquel. El Viejo Expreso Patagónico concretará siete recorridos hacia la Comunidad Nahuelpan.

Durante el inicio de la temporada invernal, la administración provincial concentra la operatividad del tren de trocha angosta en este corredor. La programación busca absorber el flujo de pasajeros generado por el receso de mitad de año en la región cordillerana.

El diagrama oficial establece frecuencias fijas de viaje distribuidas entre los días jueves y sábados de todo el mes. Las fechas confirmadas para la partida de la formación son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Sábado 11 de julio

Jueves 16 de julio

Sábado 18 de julio

Jueves 23 de julio

Sábado 25 de julio

Jueves 30 de julio

Operativamente, la estructura de la empresa admite la habilitación de viajes adicionales a los siete originales. Esta ampliación de los servicios obedece de manera exclusiva al volumen de compra que registre el sistema comercial en las próximas semanas.

Quienes requieran asegurar lugares para estos trayectos abonan sus pases mediante la plataforma www.latrochita.org.ar. La operación también se realiza de forma directa en las boleterías físicas de la Estación Esquel. (Agencia OPI Santa Cruz)