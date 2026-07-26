(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego alcanzó un nuevo acuerdo en el ámbito turístico que amplía su conectividad con Brasil para la temporada de verano.

Según se informó oficialmente, la nueva operación estacional será mediante la empresa GOL Líneas Aéreas y se iniciará el 26 de noviembre de 2026 y contará con tres frecuencias semanales hasta el 27 de marzo de 2027.

El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) participó en el anuncio realizado por GOL Líneas Aéreas con motivo de la incorporación de una nueva ruta internacional que conectará San Pablo con El Calafate y Ushuaia.

Las tres frecuencias semanales serán los días martes, jueves y sábados y el itinerario contempla el tramo San Pablo – El Calafate – Ushuaia, mientras que el vuelo de regreso partirá de la capital fueguina con destino directo a San Pablo, principal centro de conexiones aéreas de Brasil.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali destacó la novedad expresada por la empresa GOL y remarcó su satisfacción por la “continuidad a la conectividad entre Brasil y Tierra del Fuego luego de la exitosa operación desarrollada durante la temporada de invierno. Esta decisión reafirma la confianza de la compañía en el destino y nos permite seguir consolidando a Brasil como uno de los principales mercados emisores de turistas hacia el Fin del Mundo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)