Lanzan campaña de mamografías para el personal de salud

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(OPI Chubut) – El Hospital Zonal de Esquel lanzó una campaña para realizar mamografías gratuitas para el personal de salud bajo el lema “Cuidando a las que cuidan”.

La iniciativa se desarrollará durante agosto donde se realizarán mamografías destinadas al personal del Hospital Zonal Esquel y del área externa para promover la detección temprana del cáncer de mama.

El objetivo es facilitar el acceso a los controles preventivos para quienes desempeñan tareas en el ámbito de la salud y se prevé efectuar los diagnósticos de 8 a 12 horas durante todo el mes de agosto.

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La campaña es impulsada por la Unidad de Mastología del Hospital Zonal Esquel y tiene como finalidad reforzar la importancia de los controles periódicos para lograr un diagnóstico temprano, una herramienta fundamental para mejorar el tratamiento y el pronóstico del cáncer de mama. (Agencia OPI Chubut)