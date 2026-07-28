La crisis diplomática con Brasil escala al límite del Mercosur

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El líder de La Libertad Avanza acusó al mandatario brasileño de ladrón durante un acto partidario de Flávio Bolsonaro. La escalada de declaraciones cruzadas amenaza la estabilidad del comercio bilateral regional.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, respondió con ironía ante las declaraciones ofensivas proferidas por Javier Milei. El mandatario brasileño desestimó el peso político de su par argentino durante un encuentro oficial con medios de prensa. Las agresiones exacerban la fractura institucional entre ambas naciones.

La reacción ocurrió este 27 de julio de 2026, mientras el jefe de Estado recibía a Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, quien asumió su mandato en junio de 2025. Ante las consultas del periodismo sobre las acusaciones lanzadas desde territorio brasileño, el líder del Partido de los Trabajadores optó por el sarcasmo para evadir la confrontación directa.

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El origen del conflicto reside en la participación del presidente argentino en la convención del Partido Liberal (PL) en San Pablo. Allí respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro, calificó al actual líder brasileño como presidiario y denunció una presunta campaña internacional en contra de su administración.

Tensión diplomática e interferencia interna

La diplomacia brasileña decidió actuar frente a lo que consideran una intromisión directa en sus asuntos de Estado. Vieira mantuvo una reunión de urgencia para expresar el repudio institucional del gobierno federal ante la presencia de mandatarios extranjeros en actos de campaña opositora.

La medida busca imponer un límite al discurso libertario.

Esta decisión representa la señal de protesta más severa emitida desde la llegada de la actual administración a la Casa Rosada. A pesar de la contundencia de la convocatoria al embajador, las autoridades brasileñas intentan mantener operativos los canales formales de diálogo para evitar una paralización total de los acuerdos regionales.

“¿Quién es ese tipo?“, contestó Luiz Inácio Lula da Silva frente a los periodistas en la sede gubernamental.

El impacto en el motor comercial de la región

Las discrepancias políticas permean la estructura diplomática que sostiene el intercambio económico de ambos países. El malestar brasileño incluye un profundo rechazo a los ataques dirigidos contra Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal.

Nadie en Itamaraty ignora el peso financiero de esta relación bilateral.

El flujo de inversiones dentro del Mercosur depende directamente de la estabilidad política de sus principales socios. La cancillería brasileña intenta encapsular la disputa discursiva para salvaguardar los pactos comerciales vigentes, aislando los agravios personales de la dinámica económica que rige los negocios de Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)