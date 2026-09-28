Dos tiroteos dejan 27 muertos en Sudáfrica

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Dos ataques armados ejecutados durante el fin de semana en Johannesburgo y las afueras de Ciudad del Cabo causaron además 26 heridos, mientras las autoridades policiales mantienen operativos de búsqueda sin registrar personas detenidas.

La Policía de Sudáfrica desplegó operativos de rastreo territorial tras confirmar que al menos 27 personas murieron y 26 resultaron heridas durante dos incursiones armadas consecutivas reportadas formalmente en la madrugada del domingo en locales nocturnos de Johannesburgo y las inmediaciones de Ciudad del Cabo.

El primer episodio armado se produjo durante la noche del sábado en un bar situado en el suroeste de Johannesburgo. Varios atacantes con armas de fuego irrumpieron en las instalaciones comerciales y dispararon de forma directa contra los asistentes, provocando la muerte de 17 personas y lesiones de diversa gravedad a otras 15. Antes de concretar su escape del establecimiento en dos vehículos sin matrícula, los asaltantes despojaron de sus teléfonos móviles a varios de los clientes presentes.

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Aproximadamente a la 1:46 de la madrugada del domingo, un segundo grupo armado abrió fuego en un local de ocio ubicado en Lwandle, localidad periférica a Ciudad del Cabo. La ráfaga provocó el fallecimiento inmediato de cinco personas en el interior del inmueble, mientras que otras cinco víctimas murieron durante el traslado hacia centros asistenciales. Las autoridades sanitarias y policiales constataron además un saldo de 11 personas heridas en dicho ataque.

Los equipos de seguridad no concretaron detenciones vinculadas a ninguno de los dos hechos y mantienen abiertas las pesquisas balísticas para determinar si existe conexión operativa entre ambos grupos de tiradores.

La secuencia violenta aconteció días después de un hecho previo reportado en las proximidades de Durban, donde 11 personas fueron asesinadas con armas de fuego en el transcurso de una fiesta privada. La recurrencia de estos homicidios múltiples concentra la supervisión de las fuerzas de seguridad del Estado sobre el empleo de armamento en enfrentamientos delictivos y disputas territoriales entre bandas organizadas. (Agencia OPI Santa Cruz)