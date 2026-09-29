Argentina demandará al Reino Unido por el petróleo de Malvinas

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El Gobierno nacional formalizó una intimación perentoria de dos semanas a Londres para frenar la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte antes de activar el tribunal de la Convención de Naciones Unidas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en conferencia de prensa en la Casa Rosada que la Argentina iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido para bloquear la extracción hidrocarburífera del proyecto Sea Lion. La medida obedece a una orden directa del presidente Javier Milei, quien instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a recurrir a los mecanismos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Casa Rosada formalizó una intimación que otorga a las autoridades británicas un plazo de dos semanas para detener cualquier actividad ligada al yacimiento. Ravier afirmó que “esta es la primera vez en la historia que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido sobre la explotación de los recursos hidrocarburíferos”. El plan de explotación en la Cuenca Malvinas Norte carece de autorización de la administración argentina y es operado conjuntamente por la firma británica Rockhopper Exploration y la compañía israelí Navitas Petroleum. El funcionario remarcó que “la Argentina va a continuar defendiendo sus derechos soberanos con firmeza y utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas”.

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En materia de gestión territorial, el portavoz oficial comunicó la puesta en marcha de un comité preventivo conjunto frente a la llegada del fenómeno climático de El Niño. La estimación técnica oficial proyecta un impacto severo durante los últimos meses de 2026 y la primera mitad de 2027, con registros pluviales por encima de los promedios históricos en las regiones de Cuyo y la Cuenca del Plata. El esquema de contingencia articulará intervenciones operativas de las carteras de Seguridad, Defensa, Salud y la Dirección Nacional de Vialidad.

El balance de la administración central consignó además que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones contabiliza 23 iniciativas aprobadas con compromisos por US$49.700 millones, mientras que otros 24 expedientes continúan bajo análisis técnico. Las autoridades nacionales fijaron para el 29 de octubre en la ciudad de Rosario la realización del primer encuentro corporativo de rondas de negocios vinculado a este marco normativo. (Agencia OPI Santa Cruz)