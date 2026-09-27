- Publicidad -

Todos igualitos ¿Y si terminan juntos?

Hablaron dos almas gemelas: José Luis Garrido y Jairo Guzmán. Evito adrede la palabra “referentes” porque ninguno de ellos referencia nada y mucho menos en política; a partir de allí hay que entender el contexto en el que hablaron y la estupideces que dijeron, para inferir que ambos sujetos, los cuales permanecen agarrados a la beca legislativa como la hiedra a la pared, intentan “marcar una diferencia” inexistente entre ambos, con gran probabilidad de que en el 2027 ambos terminen siendo parte de una alianza política electoral, dado que como señala el dicho “siempre hay un roto para un descocido” y la caída en popularidad de Milei y el desbarranque de Vidal pueden hacer “ese milagro” santacruceño.

Guzmán criticó a Vidal porque “anda en campaña” como si él no tuviera vacaciones pagas desde que llegó al Congreso. Entonces, en declaraciones públicas, se juntaron “el hambre con las ganas de comer” y después de que José Luis Garrido tirara en público su frase favorita, típica de los huérfanos políticos que buscan un lugar donde calienta el sol (sin importar de quien se trate ni el partido que sea) dijo “si las elecciones fueran hoy, estaría acompañando con mi voto a Milei”. Bueno, el diputado nacional por el SER se ve que sufre de algún problema de memoria, porque si repasa su actividad legislativa, se da cuenta que todo el tiempo estuvo junto a LLA.

- Publicidad -

Y del otro lado Guzmán respondió con la altura clásica de un estadista en ciernes y aseguró “la única forma de salir adelante es que llegue al gobierno un equipo preparado” y remató con una frase de antología “Yo garantizo el crecimiento económico; el resto, no sé qué garantiza”.

Si este autovalorado e improvisado kirchnerista, hoy libertario (mañana no se sabe qué) es la salvación de Santa Cruz, aún pensando que Vidal y Grasso no representan ningún cambio a lo establecido, pero si Guzmán es el hombre que convenza a los santacruceños de que llega preparado para garantizar el crecimiento económico de Santa Cruz y es votado, sin duda la enfermedad social que padecemos los escasos habitantes de esta provincia, es irremediable e incurable.

El Diputado Nacional de SER Santa Cruz, José Luis Garrido –

Dicho esto, no nos debe llamar la atención que si ambos partidos (SER/LLA) están caídos en desgracia y los disputados (Garrido/Guzmán) arrastrado por sus propios fracasos personales y partidarios, tanto el SER como la LLA en Santa Cruz vayan juntos y abrazados a las urnas el 2027. Si así fuera y son votados, sería toda una representación de lo que somos y pensamos de nosotros mismos en la provincia.

Alguien se dio cuenta pero no a tiempo

El 15 de septiembre, en la escuela N° 57 del Barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, llegó Juan Carlos Juárez ex concejal del FPV, ex candidato a intendente e Caleta por Pablo Grasso (FPV) y actual Secretario de Estado de Claudio Vidal, actuando como coordinador en la entrega de las zapatillas compradas por el gobierno provincial para repartir entre los alumnos de los distintos establecimientos de la provincia.

Una vez allí, los partidarios del SER entre los que había algunos conocidos personajes de gremios provinciales, no tuvieron mejor idea que posar dentro del establecimiento y sacarse una foto para la posteridad con una bandera del partido de Vidal, ante la desesperación de otros que pedían a grito ¡¡Bajá la bandera boludo, fotos no!!.

Las Pastillas del Domingo: Todos igualitos ¿Y si terminan juntos?; Alguien se dio cuenta, pero no a tiempo; Gordillo descubrió la pólvora; Desesperación, apuro y campaña

Ya era tarde; el acto partidario estaba registrado y si bien muchos no entraron en cuadro para no exponerse publicamente, la utilización política de las zapatillas quedó homologada en esta foto que encontramos en las redes sociales antes que alguien orenara hacerla desaparecer, donde se inmortalizó el momento y si bien las Topper no fueron impresas como las zapatillas de Ruckauf, la idea, la intencionalidad, el procedimiento y el entorno, indicaba que nada es distinto a lo que siempre fue un uso político de la necesidad por parte del populismo oficial.

En YCRT Gordillo descubrió la pólvora

En un documento al que tuvimos acceso, descubrimos que en el pasado, cuando YCRT producía carbón en niveles comercializables entre el 2005 y 2013, vendió a Chile mayoritariamente y a Brasil en dos envío, un total de 467.721,26 toneladas de carbón que salieron en barco por Punta Loyola.

Si esto ya sucedió en el pasado en medio de una situación logística mucho más precarias que las actuales en Punta Loyola ¿Cuáles son los fundamentos del Interventor Pablo Gordillo para pretender que el negocio de exportar carbón a Chile, es conveniente hacerlo por tierra, acarreando el mineral en camión a un costo de flete que en muchos casos equipara el costo del producto que acarrea?. ¿Dónde está el negocio?, o tal vez debemos preguntarnos ¿De quién es el negocio?.

Las Pastillas del Domingo: Todos igualitos ¿Y si terminan juntos?; Alguien se dio cuenta, pero no a tiempo; Gordillo descubrió la pólvora; Desesperación, apuro y campaña

Nadie entiende bien cuál es el costo-beneficio de acarrear carbón a Natale (Chile) por tierra, pero mientras esto se debate en YCRT y algunos critican al interventor por el oscurantismo de su gestión y los negocios ocultos que maneja por debajo de la línea de superficie, el presupuesto oficial del gobierno nacional, solo garantiza (en partes) el pago de los salarios en el 2027, sin prever actualizaciones reales ni poner un peso en el proceso de producción ni capitales para reconvertir a la empresa como un polo productivo. Nadie pregunta nada y mucho menos, del otro lado, alguien contesta.

Ahora, la duda es si realmente Gordillo cree que descubrió la pólvora con la venta de carbón a Chile, o alguien se avivó de que se puede abrir otro buen negocio?

Desesperación, apuro y campaña

El Gobernador Claudio Vidal está tan apurado por reflotar el fracaso político de tres años para el olvido de gobierno, que “para estirar el éxito de los anuncios” entrega de a una o dos viviendas a las cuales les van colocando las redes de agua y gas sobre la marcha, todo producto de la falta de planificación y previsión en tres años de gestión.

Pero lo que las fuentes no han podido confirmar es cómo y con qué el gobierno provincial va a cumplimentar el anuncio de las mil viviendas modulares que alegremente han tirado al ruedo, ya que no se sabe a ciencia cierta si son módulos hechos en Argentina o son chinos o si bien la SAU licita módulo argentinos, pero entregará chinos, como hicieron con las partidas de luces led en Servicios Públicos, que fue parte de una investigación de OPI Santa Cruz.

Malas lenguas del propio edificio de calle Alcorta, indican que todo este negocio de las viviendas, viene digitado y manejado de la oficina de Coordinación General del Lule, desde donde habrían puesto al nuevo presidente del IDUV para cuidar los intereses de Karina y que no haya sobresaltos como en otras ocasiones, mientras a la UOCRA, Vidal ya la tiene dominada con generosos subsidios, como en las mejores épocas de Alicia.

Algo claro e incontrastable es que a Vidal los números no le dan y esto lo lleva a acercarse cada vez más al gobierno de Javier Milei y ya fracasado el negocio impulsado por “Toto” Caputo y de cumplimiento obligado de Vidal en relación con el endeudamiento en dólares donde la consultora del libertario se preparaba para cobrar comisiones del 7% (varias veces más de lo normal en este tipo de negociados), ahora el gobernador va por la colocación de bonos de 450 mil millones de pesos, sin ningún tipo de transparencia pero con total desesperación, como se han teñido las últimas acciones del gobernador Claudio Vidal en una gestión absolutamente deficiente y desvalorizada. (Agencia OPI Santa Cruz)