Eve Ponce investiga apuestas clandestinas en Chubut

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(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal del Chubut cuenta con un plazo procesal de seis meses para determinar los roles individuales tras la denuncia del Instituto de Asistencia Social por captación de apuestas no autorizadas.

La jueza de garantías Eve Ponce formalizó la apertura de una investigación penal contra diez personas acusadas de integrar una red de juego clandestino virtual en Comodoro Rivadavia y Esquel, tras cuatro audiencias desarrolladas en la Oficina Judicial de Rawson.

El expediente judicial comenzó a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

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Los imputados cumplían funciones de cajeros virtuales dentro de la organización. El esquema utilizaba perfiles en redes sociales y plataformas digitales para captar apostadores, canalizando las transacciones monetarias mediante billeteras virtuales sin autorización oficial.

La resolución judicial dispuso investigar la infracción penal que sanciona a quienes exploten, organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin la debida habilitación de la autoridad competente.

El Ministerio Público Fiscal del Chubut dispone de un plazo legal de seis meses para ejecutar las medidas de prueba y establecer las responsabilidades directas de cada imputado en la provincia. (Agencia OPI Chubut)