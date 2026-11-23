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El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa contabilizó 1.410.000 viajeros y un movimiento de $332.557 millones, pero advirtió que la facturación cayó 30,3% en términos reales frente a 2025.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía movilizó a 1.410.000 personas en todo el país y generó un gasto total de $332.557 millones, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación interanual respecto del mismo feriado de 2025, la cantidad de viajeros registró una retracción del 17,4%, mientras que el desembolso total cayó un 30,3% en términos reales.

El informe de la entidad gremial-empresaria precisó que el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, cifra que representó una baja real del 3,1% frente a la medición del año anterior. Según explicó CAME, la merma en la cantidad de desplazamientos respondió en buena medida a que en 2025 el descanso tuvo una extensión de cuatro días contra los tres de 2026, sumado a la cercanía con los feriados extraordinarios dispuestos por la visita del papa León XIV.

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Respecto de las causas detrás de la caída del consumo, la entidad indicó que “la reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos”. En ese esquema, el reporte puntualizó que la actividad se sostuvo mediante escapadas de cercanía, destinos tradicionales y una agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

Balance acumulado de los feriados en 2026 según CAME

La estadía promedio registrada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el feriado por el Día de la Soberanía se ubicó en 2 días, levemente por encima de los 1,8 días medidos en el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días alcanzados en el mismo período de 2025. Al analizar este comportamiento, la entidad sostuvo que “la menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia“.

El estudio de CAME remarcó además que la demanda turística mostró un desempeño heterogéneo en comparación con octubre, con localidades que lograron altos niveles de ocupación gracias a eventos puntuales y otras con movimiento moderado. En esa dinámica, el organismo detalló que “el movimiento de excursionistas tuvo un papel relevante en numerosas localidades” y subrayó que “las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron“, advirtiendo que las decisiones de viaje estuvieron marcadas por la búsqueda de opciones accesibles y el ajuste de gastos en comercios y servicios locales.

En el balance acumulado de 2026, el relevamiento contabilizó 10 fines de semana largos —sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV, o 9 al descontar el 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno— con un total de 14.339.094 turistas movilizados, una estadía promedio de 2,3 días, un gasto diario por persona de $111.537 y un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones. (Agencia OPI Santa Cruz)