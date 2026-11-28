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En los primeros diez meses de 2026 salieron al exterior 8.987.500 argentinos e ingresaron 4.672.600 extranjeros, consolidando un déficit acumulado de 4.315.000 personas según el reporte oficial del INDEC.

La balanza turística internacional de la Argentina cerró octubre de 2026 con un saldo negativo de 346.200 visitantes, a pesar de la caída interanual en las salidas de residentes y el repunte de arribos extranjeros. De acuerdo con la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el décimo mes del año salieron del país 1.091.500 argentinos mientras que ingresaron 745.300 visitantes no residentes.

El desequilibrio de octubre prolonga la tendencia deficitaria registrada de manera ininterrumpida desde el inicio de 2026, período en el cual la brecha entre egresos e ingresos se redujo progresivamente sin lograr revertirse hacia el superávit. En el acumulado entre enero y octubre de 2026, abandonaron el territorio nacional 8.987.500 argentinos frente al ingreso de 4.672.600 extranjeros, lo que arroja un rojo de 4.315.000 personas en los primeros diez meses del año, sin que el reporte estadístico detalle el impacto neto en divisas.

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El componente receptivo contabilizado por el organismo estadístico mostró en octubre una suba interanual del 13,8% respecto del mismo mes del año anterior, totalizando 745.300 visitantes compuestos por 443.400 turistas y 302.000 excursionistas. Los principales mercados emisores hacia la Argentina fueron Brasil con el 21,6% del total, seguido por el bloque Resto de América con el 15,8% y Uruguay con el 15,3%.

El turismo emisivo retrocedió 11,5% interanual

Respecto a las vías de ingreso de los visitantes extranjeros durante octubre de 2026, los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos precisaron que 435.400 personas arribaron por vía terrestre con un alza interanual del 5,4%, mientras que 244.600 lo hicieron por vía aérea con un incremento del 18,3% y 65.400 ingresaron por vía fluvial o marítima con una suba del 9,7%.

Por el lado del turismo emisivo, la Encuesta de Turismo Internacional documentó que la salida de 1.091.500 argentinos en octubre representó una contracción interanual del 11,5%, desagregada en 641.700 turistas y 449.800 excursionistas. Los destinos más elegidos por los viajeros locales fueron Brasil con el 21,9%, Europa con el 16,7%, Chile con el 12,9% y el bloque Resto de América con el 12,5%.

La retracción en los viajes al exterior medida por el INDEC se explicó principalmente por el retroceso en los pasos fronterizos de superficie, ya que 630.100 argentinos salieron por vía terrestre con una baja interanual del 14,9%. En paralelo, los egresos por vía aérea alcanzaron a 382.900 personas con una caída interanual del 2,7%, y las salidas por vía fluvial o marítima sumaron 78.500 viajeros, lo que implicó un descenso interanual del 17% al cierre de octubre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)