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El vicegobernador reclama ante el máximo tribunal la ejecución de partidas aprobadas para 2026 y cuestiona cambios salariales introducidos en el anteproyecto de gastos de personal 2027.

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, presentó una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudio Vidal, por restricciones presupuestarias y financieras aplicadas durante el ejercicio 2026. Según se informó de manera preliminar, el presidente de la Legislatura provincial promovió la denuncia tras reiterados reclamos administrativos que no obtuvieron respuesta oficial.

El planteo judicial sostiene que las decisiones del Ejecutivo comprometen el funcionamiento legislativo, administrativo, educativo e institucional de la Cámara de Diputados. Amparándose en el artículo 102 de la Constitución Provincial, norma que faculta al cuerpo parlamentario a sancionar su propio presupuesto y fijar su planta de personal, el funcionario aclaró que no solicita ampliaciones de fondos, sino la ejecución efectiva de las partidas ya aprobadas por ley.

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Ante la proximidad del cierre del ejercicio financiero, la presentación incluyó el pedido de una medida cautelar urgente y la habilitación de días y horas inhábiles para regularizar de inmediato la transferencia y ejecución de los recursos. El escrito judicial busca asegurar la operatividad administrativa de la Cámara antes de que concluya el período contable vigente en la provincia.

Objeciones de Fabián Leguizamón

La demanda interpuesta por Fabián Leguizamón ante el Tribunal Superior de Justicia también objeta modificaciones introducidas en el anteproyecto del presupuesto provincial para el ejercicio 2027. El cuestionamiento apunta específicamente a la partida destinada a gastos de personal de la Cámara de Diputados, donde se tomaron como referencia los valores salariales de 2026 sin prever incrementos para el próximo año, sumado a otras alteraciones detectadas en el texto oficial.

En ese punto, el titular de la Legislatura solicitó que la Justicia provincial determine el origen y los fundamentos técnicos de los cambios incorporados al proyecto presupuestario. Además, reclamó garantías judiciales para que las decisiones definitivas sobre los recursos legislativos permanezcan bajo la órbita exclusiva de las autoridades constitucionalmente competentes.

Finalmente, el escrito incorpora la reserva del caso federal para habilitar eventuales instancias superiores y subraya que el litigio no responde a una disputa personal ni meramente económica. La presentación encuadra la demanda como un conflicto institucional destinado a preservar la división de poderes y los límites de las atribuciones constitucionales del Estado de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)