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(OPI TdF) – El organismo provincial pidió recomponer un 138,42% el Valor Agregado de Distribución para elevar su facturación mensual a $7.337,7 millones, mientras el sector comercial exige auditar costos y compensar los cortes de luz.

La Dirección Provincial de Energía (DPE) de Tierra del Fuego solicitó una recomposición del 138,42% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) para cubrir los costos operativos del servicio eléctrico en Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián. El pedido proyecta un incremento tarifario promedio ponderado del 60,12% sobre los usuarios de esas localidades.

La actualización tarifaria elevaría la facturación mensual de la Dirección Provincial de Energía desde los $4.582,7 millones actuales hasta los $7.337,7 millones, lo que representa $2.755 millones adicionales por mes sin contabilizar futuras variaciones del precio mayorista nacional. El organismo debatirá esta propuesta en una audiencia pública convocada para el martes 22 de diciembre a las 12:00 en el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA).

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El esquema presentado ante el organismo regulador modifica tanto el cargo fijo como el precio del kilovatio hora (kWh) consumido en todas las categorías. Las mayores variaciones porcentuales recaen sobre los usuarios residenciales subsidiados de ingresos bajos (TR2), quienes tras la unificación de categorías subsidiadas afrontarán un salto del 174% en su cargo fijo, pasando de $2.936,21 a $8.045,19, junto con subas de entre el 97,6% y el 104% en el valor del kWh.

Impacto del aumento tarifario en hogares

En Ushuaia, una factura residencial sin subsidio (TR1) subirá un 54,27%, escalando de $63.689 a $98.251 mensuales según las proyecciones oficiales de la Dirección Provincial de Energía. Dentro de la capital provincial, los usuarios categorizados como TR2 y TR3 enfrentarán incrementos finales del 67,25% y del 58,82%, respectivamente.

El cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía aplica aumentos similares en el resto de las localidades bajo su órbita operativa. En Tolhuin, las facturas residenciales registrarán alzas de entre el 54% y el 67%, mientras que la facturación global crecerá un 63% en Almanza y un 68% en San Sebastián. En paralelo, el servicio de alumbrado público sufrirá un encarecimiento del 122,49%.

Reclamos de la Cámara de Comercio de Ushuaia

Para el sector comercial y las medianas demandas de Ushuaia, la Dirección Provincial de Energía propuso elevar el cargo fijo un 138,4% y aplicar subas finales cercanas al 65%, mientras que las grandes demandas recibirán ajustes de entre el 39,5% y el 76,1%. Frente a este cuadro tarifario, la Cámara de Comercio de Ushuaia exigirá detallar la estructura de costos del ente estatal y condicionar cualquier incremento a un plan verificable de mantenimiento e inversiones.

La entidad empresaria de Ushuaia advirtió que los reiterados cortes del suministro eléctrico obligaron a los comercios locales a comprar grupos electrógenos, afrontando desembolsos que parten desde los $3 millones por local. Por ese motivo, la Cámara de Comercio de Ushuaia presentará en la audiencia pública del martes 22 de diciembre en el IPRA una propuesta para instaurar reintegros económicos ante cada interrupción del servicio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)