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La interrupción regirá el domingo 29 de noviembre por tareas de mantenimiento en la Estación Transformadora. La empresa estatal confirmó que no podrá abastecer la ciudad mediante la reserva fría.

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ejecutará un corte total del suministro eléctrico en Río Gallegos el próximo domingo 29 de noviembre, entre las 6 y las 13 horas, que dejará sin energía a la totalidad de la capital santacruceña. Según informó la firma estatal, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento programado que se realizarán en conjunto con la empresa transportadora de energía y que obligarán a mantener fuera de servicio el sistema de generación auxiliar.

De acuerdo con el comunicado oficial de SPSE, “las tareas incluyen ensayos y mediciones en las celdas de la Estación Transformadora Río Gallegos, además de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos puntos del sistema eléctrico”. La prestataria provincial aclaró además que “por razones operativas no será posible abastecer de energía mediante la reserva fría debido a que se trabajará sobre las líneas de transmisión”, motivo por el cual el apagón alcanzará a todos los barrios sin respaldo alternativo.

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Frente a las siete horas de interrupción previstas, la empresa estatal difundió una serie de pautas preventivas para la población afectada. “Ante la extensión de la interrupción, se recomienda a los vecinos cargar previamente sus dispositivos electrónicos, mantener cerradas las heladeras y los freezers y tomar las previsiones necesarias en aquellos hogares que dependen de equipos eléctricos para la calefacción o la atención médica”, concluyó el parte oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)