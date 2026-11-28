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El operativo fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1 y permitió incautar un teléfono celular y un módem. Un hombre mayor de edad quedó a disposición de la Justicia.

Efectivos de la División de Investigaciones de Pico Truncado allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Urdin, en esa localidad de Santa Cruz, en el marco de una investigación judicial por presunto consumo y posible producción de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). El procedimiento policial se llevó a cabo durante la jornada del jueves, tras una orden emitida por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, que encabeza el juez Leonardo Cimini.

Durante la requisa realizada en el domicilio de la calle Urdin, los investigadores procedieron al secuestro de un teléfono celular, un módem de conexión a internet y otros elementos considerados de interés probatorio para el avance del expediente. Según las actuaciones preliminares informadas, los dispositivos incautados quedaron resguardados para ser sometidos a las pericias informáticas correspondientes, mientras la pesquisa busca determinar el alcance de los hechos investigados.

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Como resultado de la diligencia judicial en Pico Truncado, un hombre mayor de edad vinculado al inmueble quedó a disposición del magistrado interviniente, sin que el reporte oficial detalle hasta el momento medidas restrictivas de la libertad ni el número de sumario. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 a partir del análisis técnico del material tecnológico secuestrado en el operativo. (Agencia OPI Santa Cruz)