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Por 18 votos contra 3, el organismo con sede en Hamburgo consideró que el reclamo exige definir antes la soberanía del archipiélago y dejó asentados los plazos asumidos por el Reino Unido sobre perforaciones y extracción.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por la República Argentina para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La decisión se comunicó durante una audiencia pública iniciada a las 8:00, hora argentina, en la sede del organismo en la ciudad alemana de Hamburgo.

Los magistrados determinaron que los planteos argentinos exigen resolver de manera previa qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Según el criterio del Tribunal, esa controversia excede el marco de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), por lo cual no se verifican los requisitos de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral.

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Al descartar esa competencia preliminar, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tampoco ingresó en el examen de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable invocados por la representación argentina. La resolución aclaró además que la denegatoria de las medidas cautelares no prejuzga la competencia del tribunal arbitral que deberá constituirse ni restringe el derecho de las partes a exponer sus argumentos sobre el fondo del litigio.

Los compromisos del Reino Unido

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar incorporó en su pronunciamiento tres compromisos formales asumidos por el Reino Unido durante las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre, fijando límites temporales concretos sobre las operaciones en la Cuenca Malvinas Norte. La representación británica se comprometió a no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027, a no comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028 y a no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte, está encabezado por las compañías Navitas Petroleum, que detenta una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. La iniciativa constituye el eje central de la controversia jurídica impulsada por la Argentina desde el 28 de septiembre, fecha en la que el Estado nacional inició formalmente el litigio internacional contra Londres por el desarrollo hidrocarburífero unilateral en el área bajo disputa.

En el cierre de su resolución, el organismo con sede en Hamburgo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral que resolverá el expediente. La constitución de esa instancia quedó prevista entre diciembre próximo y enero de 2027, plazo en el cual continuará el trámite principal de la demanda argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)