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La Argentina busca frenar la perforación de 26 pozos y la extracción de 300 millones de barriles en el yacimiento Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration a 210 kilómetros de las islas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer mañana sábado a las 8, hora argentina, su resolución sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la República Argentina para frenar la explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La lectura del pronunciamiento estará a cargo del presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, durante una sesión pública en la sede judicial de Hamburgo, en Alemania.

La ofensiva diplomática y jurídica comenzó el pasado 28 de septiembre, cuando el Estado argentino inició un procedimiento arbitral contra Londres bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Posteriormente, el 13 de octubre, la representación nacional solicitó al tribunal internacional el dictado de medidas cautelares urgentes hasta que se resuelva el fondo de la controversia, instancia que derivó en audiencias públicas celebradas los días 10 y 11 de noviembre.

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El eje del litigio se concentra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago malvinense, donde se proyecta perforar hasta 26 pozos para extraer más de 300 millones de barriles de crudo durante un horizonte de 30 años. La explotación del área está controlada en un 65% por la compañía israelí Navitas Petroleum y en el 35% restante por la firma británica Rockhopper Exploration, sin autorización del Estado argentino.

El alcance técnico del reclamo argentino

La delegación de la República Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar solicitó la paralización inmediata de nuevas perforaciones y del montaje de infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos. La comitiva nacional, encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, junto al asesor jurídico de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, Mario Oyarzábal, y el especialista en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen, exigió además que se prohíba utilizar la información obtenida en tareas exploratorias previas.

La presentación argentina invoca las obligaciones de protección del medio ambiente marino previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta última disposición, aprobada en 1976, insta explícitamente a las partes involucradas en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la solución pacífica del diferendo.

En contraposición, la representación del Reino Unido reclamó el rechazo total de las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires. Los abogados británicos cuestionaron la competencia del futuro tribunal arbitral para intervenir en el litigio y negaron la existencia de condiciones de urgencia o riesgos de daños ambientales irreversibles que justifiquen suspender las operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

Las definiciones del canciller Pablo Quirno

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió en declaraciones recientes que “la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos“. El titular del Palacio San Martín precisó que los jueces de Hamburgo pueden disponer la totalidad o una parte de las restricciones pedidas por la Argentina, fijar pautas de distinto alcance o declararse inicialmente incompetentes para dictar medidas cautelares.

Ante la eventualidad de una declaración de incompetencia, Pablo Quirno aclaró que se trataría estrictamente de una resolución de carácter procesal que no afecta los derechos soberanos argentinos ni frena la continuidad del arbitraje internacional iniciado en septiembre. “En esto del sábado no se discute soberanía“, enfatizó el funcionario tras remarcar que la presentación permitió dejar asentada ante una corte internacional la existencia de una controversia activa por los recursos naturales del Atlántico Sur, en paralelo al uso de herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuenta con un antecedente directo favorable a los intereses argentinos en diciembre de 2012, cuando ordenó la inmediata liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por una demanda de un fondo de inversión. La sesión pública de mañana sábado será transmitida en directo a través del portal oficial del organismo internacional, plataforma donde luego se publicará el texto íntegro del fallo. (Agencia OPI Santa Cruz)