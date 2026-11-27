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(OPI TdF) – Según la Cámara Nacional Electoral, Tierra del Fuego y Tucumán son las únicas jurisdicciones argentinas que mantienen un umbral mínimo del 30% en sus listas.

El partido Provincia Grande presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tierra del Fuego para instaurar la paridad de género en los cargos de representación política provincial. La iniciativa del legislador Matías Lapadula exige que las listas electorales integren en partes iguales, con un 50%, a mujeres y varones. El articulado también obliga a conformar las fórmulas de Gobernador y Vicegobernador con personas de distinto género y extiende el mismo criterio paritario a los órganos de conducción partidaria.

La propuesta reemplaza el régimen de cupo femenino mínimo del 30% que rige en la provincia desde 1998. Registros de la Cámara Nacional Electoral confirman que Tierra del Fuego y Tucumán son las únicas dos provincias argentinas que conservan ese umbral y carecen de una legislación de paridad. Organizaciones de mujeres elaboraron el texto de manera colectiva y elevaron una copia al intendente de Río Grande, Martín Perez, antes de formalizar el ingreso parlamentario.

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La fuerza política fundamenta el proyecto en la necesidad de equiparar la normativa electoral fueguina con el resto del país. El texto toma como antecedente directo las legislaciones vigentes en La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, jurisdicciones que incorporaron el principio de alternancia de género en las fórmulas ejecutivas. El expediente aguarda ahora el inicio de su tratamiento en las comisiones de la Legislatura provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)