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La Alcaldía de Remedios coordinó el operativo con la Agencia Nacional de Minería en Antioquia, mientras Colombia acumula 88 emergencias y 148 fallecidos en el sector entre enero y octubre de 2026.

Al menos cuatro mineros quedaron atrapados en un socavón tras el derrumbe de una mina de oro en el municipio de Remedios, ubicado en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. La Alcaldía de Remedios confirmó el siniestro mediante un comunicado oficial emitido recientemente y activó el protocolo de emergencia en la zona afectada.

El gobierno local detalló que coordina las tareas de búsqueda con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los organismos de emergencia desplegados en el terreno. “Hemos articulado las labores de atención y rescate con la Agencia Nacional de Minería (ANM), a través del equipo de Salvamento Minero, y con los demás actores que participan en el operativo”, consignó la administración municipal, que además pidió a los habitantes mantener la prudencia para permitir que los brigadistas trabajen de forma segura, ordenada y eficiente.

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El accidente en territorio antioqueño ocurre en un año marcado por una elevada siniestralidad extractiva en el país sudamericano. De acuerdo con los registros oficiales de la Agencia Nacional de Minería, entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 88 emergencias mineras en Colombia, episodios que provocaron un saldo de 148 personas fallecidas y 52 heridas, mientras que otros 69 trabajadores lograron ser rescatados con vida por las cuadrillas especializadas. (Agencia OPI Santa Cruz)